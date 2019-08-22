愛妻男網問650萬買土城3層透天？網友群諷白日夢「紙糊的有」

▲新北市土城透天厝物件少。（圖／記者黃靖惠攝）



記者黃靖惠／綜合報導

新北土城全新3層樓透天店面650萬元買得到嗎？網友「想知道老婆到底有沒有騙人」在臉書社團上發問，卻慘網友打槍表示「老婆是回憶20年前嗎？還是你老婆剛被關出來？」再從下方原PO與網友們互動得知，原PO表示「老婆堅持土城有這類房屋，不願意離開，或許與老婆前夫住在附近有關」，下方網友也歪樓「不管你們買了甚麼，也給我來一間好嗎」。

一名網友在臉書社團「我是土城人 我愛土城區」PO文表示，因為老婆是土城在地人，跟他說用650萬元可以買到土城全新3層樓透天，且一樓門口可以停2台車，周邊生活機能有像是家樂福、全聯、三井購屋中心、或是千坪觀光夜市等，「想知道老婆到底有沒有騙我，上網求問廣大網友們回應」。

此文一出引來廣大迴響，不到1個小時已經累積235則回覆，多數網友認為「不可能」、「中午該吃飯了，別再做夢了」、「30年前可以吧」、「有的話通知一下，我也要買」、「問他在那？我也想買，一起做鄰居」、「這樣條件不太可能低於千萬」、「管你們買了什麼？也給我來一間好嗎？」、「老婆是回憶20年前嗎？還是你老婆剛被關出來？」。

多數網友覺得原PO購屋條件太困難，甚至要他去找「凶宅」、或是「紙做的吧」，而他也解釋，「想要在台中買這種條件房子，但太太堅持土城有，才上來求助網友」，被網友反問可以選擇台南比較有機會，但反而釣出原PO背後的故事。

他回覆網友，「老婆堅持土城有這種條件房屋，不願意離開土城」，推測可能老婆前夫住在附近，所以老婆不願意離開土城，已經被身邊很多朋友提醒。而下方網友也歪樓回應「前夫幫忙付2000萬元吧？還是頭期款其實是650萬元」。

信義房屋土城海山店長陳威廷說明，土城最熱鬧海山商圈所在裕民路、學府路透天類型店面物件幾乎沒有，大多屬於公寓、大樓物件，少數店面要價不斐，大多每間總價落在3000～5000萬元不等。

陳威廷指出，較便宜的住家透天，都在商圈外圍區段，例如國際路段、南天母偏山區物件，地坪20～30坪能找到千萬左右或以下透天物件，「邊間比非邊間透天，會有較大的價差。邊間周圍能使用空間大，門前甚至能停2～3台車，也有類似三角窗的廣告效應。買下後出租，租金也比非邊間來得高許多。」