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理財周刊／中信房屋明年拚300家店　張世宗要讓店東夥伴感動

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼ 。（圖／記者理財周刊攝）

中信房屋總經理第一次由基層做起的張世宗升任，他認為，人是房仲業的核心，未來更將加強「感動」服務，讓現有的加盟店東「細胞分裂」，再開新店。

文／顏瓊真

中信房屋有十多年的時間，都是由董事長鄭余正全兼任總經理，但今年八月一日，正式發布由加盟總部副總張世宗升任總經理，讓外界有一新耳目的感覺。
循序漸進 業務及行銷並進

張世宗在房仲業界有將近三十年的經歷，他在一九九○年六月就進入房地產仲介業，並於一九九二年進入中信房屋，從基層的經紀人員做起，後續升任店主管職務。

中信房屋於一九九七年由直營體系轉為加盟模式，張世宗也在業務部門，策劃導入「房屋交易安全制度」，之後，待過行銷部門，以及在往後幾年再調任業務部門擔任經理職，建立《中信房屋資訊系統(CTIS)》。

其在二○一一年升任加盟總部業務部門副總，隔年再外派至中國上海，負責大陸地區業務營運五年後回台，繼續在加盟總部業務部門拓展業務。

今年八月一日接任總經理職務，對他是新的挑戰，面對市場競爭，他期許自己今年底前，能讓加盟總部的店家數，由現有的二百三十五家店，先拓增至二百五十家店，而明年的目標是達到三百家加盟店。

張世宗談到，很多人認為，台灣房市還沒完全復甦，成交量沒擴大，房仲業不好做，展店不易。但他表示，會協助現有的加盟店東賺錢，讓現有的加盟店東從內部「細胞分裂」，從原本的一家店或二家店，再開新店。

張世宗表示，今年房市干擾因素多，交易將是保溫狀態，但房市景氣從谷底回升是事實，未來會更好。

房仲業追求「有溫度」的服務

他說，房仲業是以人為核心的產業，是人與人感情互動，資訊交流的信任產業，只要服務是有「溫度」的，建立口碑，受感動的客戶常會是跟著經紀人員走，而很多成功的經紀人員，就因為手中「熟客」的回購或介紹新客戶，常締造更高的業績。

他談到，加盟總部未來將加強各區經營者研討會議，邀請經營績效好的店東分享成功經驗，讓更多人學習，累積更多的成功know-how，唯有幫他們賺到錢，他們就會勇於拓展新店。

張世宗說，近幾年來，隨著消費者意識抬頭，房仲產業也進入了體質的轉換、服務水準亦有相對的提升，「專業度」更是消費者在意的基本要求。

在經營上，雖然仍會因大環境景氣波動而受影響，但只要市場基本需求仍在，業者能把握在第一線面對消費者時的各種服務機會，不斷求新求變，展現出最佳的服務態度，那麼自然就不易落入經營無以為繼的窘境。

三大方向優化服務品質

他表示，對中信房屋而言，唯有不斷提供加盟店最佳的產品與服務，使加盟店每位業務同仁展現最佳的專業與服務熱忱，那麼才能帶給消費者最優質的服務體驗感受，而這也是身為具有競爭力的加盟總部所應具備的價值。

他表示，未來，中信房屋將朝三大方向來持續優化：

一、以中信房屋穩健質樸的特性為基調，注入年輕活力有朝氣的元素。

最顯而易見的，就是在六、七月間在電視網路等媒體所上檔的廣告片。呈現手法突破過往中規中矩的形象，透過代言人謝震武律師生動快節奏的表現方式，讓大眾深刻感受買房置產時的複雜心情。

廣告在上檔期間也創下超過九成的收視閱聽印象，日後也將結合其他活動與行銷資源，嘗試以貼近消費者並具活力朝氣的形象元素與中信房屋品牌進行結合。

二、全力展店，強化品牌影響力。

中信房屋除了在質的層面不斷推陳出新和進化，更重要的是期盼藉由「質」來帶動「量」，因此展店必然也是中信房屋的營運主軸，當中信房屋量能提升，自然而然能帶動品牌服務亮度，讓質與量、量與質達到相輔相成的加乘效果。

三、以資訊力輔助人員的業務力，而人員的服務溫度才是決勝關鍵。

在資訊當道的時代，中信房屋藉由AI、數位化、大數據等資訊科技，提供門店第一線從業人員最有效的數位工具，讓業務經營效率不受時間場域的限制、提供消費者最完整即時的相關訊息。此外，也要加強經紀人員能提供貼心有溫度的服務。

市場由回溫轉為保溫

對於下半年的房市展望，張世宗指出，從二○一五至二○一八年，買賣移轉棟數已連續四年呈現下半年大於上半年的狀況。

但目前中美貿易戰、日韓貿易爭端、香港反送中事件、美聯準會因經濟疑慮降息等負面局勢持續加劇，且國內又有總統選戰的影響，將會使得下半年交易量體較上半年微幅減少，這也使得房產交易趨勢逐漸回溫的房市進入暫時保溫的狀態。

張世宗表示，下半年買賣移轉量估將低於上半年的一四．三萬棟，但因買氣仍將由自住換屋族群持續撐盤，預估全年移轉棟數仍將落在二十八萬棟左右。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼ 。（圖／記者理財周刊攝）

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關鍵字：理財周刊中信房屋

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