東區人潮流失惹禍！同心圓紅豆餅業績掉3成　10月對街重起爐灶

▲台北東區20年老店「同心圓紅豆餅」，傳出即將搬遷的訊息。（圖／記者張菱育攝）

記者張菱育／台北報導

台北東區20年老店「同心圓紅豆餅」，傳出即將搬遷的訊息，老闆娘證實，因為東區人潮減少，導致營業額大幅下滑3成左右，不堪負荷店面租金，因此忍痛搬遷到斜對面的店面，原址的店月租金20萬元，搬遷後將降至13萬元，雖然店家位置較後端，但是至少能負擔租金成本。

同心圓二代老闆娘陳力瑜苦訴，「東區人潮真的減少很多，而且有分淡旺季，夏天生意明顯比冬天還差，營業額已經下滑3成左右，今年都是賠錢經營，想想一個紅豆餅賣25元，每天要有排隊那樣的人潮，才有可能負擔這邊的人事以及租金成本。」

同心圓開業20年來，當初以5萬元承租1樓紅豆餅店面，後續再加租整個三角窗及地下室，面臨經濟不景氣，即使額外經營飲料店，仍無力負荷只好搬家。陳力瑜無奈表示，「在這邊這麼久了，我們也不想搬，想跟房東協調不租地下室，並且少收一些租金，我們就會留下來，但房東不願意，我們只好選擇搬家，預計新的據點將於10月1日重新開幕。」

同心圓僅10坪的店面，月租金共20萬元，再加上原物料、人力等成本，店家得月賺破百萬才能打平，相較於現在的10坪小店，新店面大一倍、有20坪，月租金降至13萬元。

同心圓房東李太太冤枉的說，當初並沒有強迫同心圓要多租1樓三角窗及地下室店面，而且去年已將原本的22萬元租金，調降為20萬元，而今年尚未與同心圓談到是否調降租金，對方就釋出將搬遷的訊息。

大安區里長韓修和表示，同心圓紅豆餅在此地已經經營了20年之久，是知名的老店，近期因為在房租的壓力之下，被迫遷移到其他店面承租。去年7、8月到今年的3月，是東區人潮流失非常嚴重的時候，其實不少房東在租金上都有讓步，有些租金調降幅度最高甚至可達3~4成，對新開租客來說是一大誘因。

也因此，近2個月東區新開店家很多，店面空置率從過去的12~13%，降至現在的7~8%，巷弄內的店面月租金已經降到每坪3500元，而大安區大馬路上的店家過去月租金曾高達每坪1萬元，現在則降至每坪5000~7000元左右。

韓修和觀察，近期新進駐的店家不少是年輕創業族，因東區店租調降，東區巷弄40坪店面月租約10~12萬元，4~6坪的飲料店月租則在5~6萬元，讓年輕人較負擔的起創業資金，包括餐酒館、文創冰店以及網美店等，也讓原本空置的店面再度復甦！

在地民眾陳小姐說，「這家紅豆餅我已經吃了好幾年，生意很好，我孫子也很喜歡吃，如果未來紅豆餅要搬走，會不太習慣，但是因為搬到對面之後也不會太遠，所以還是會去新的據點光顧！」