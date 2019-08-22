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兒想買房！媽一聽「屋主兼差燙髮」驚喊大忌：不要買　網打臉...迷信最可怕

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▲▼美髮院,理容院（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲媽媽食古不化，疑似怕理髮院有晦氣！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

不少人買房特別看中風水，深怕影響未來家運，不過房子是間理髮院，難道也有禁忌？一名男網友透露，有意買一間透天厝自住，但屋主身兼美髮師，偶爾會幫客人燙髮，結果家中長輩一聽急阻止，直呼「不能買！」

一名男網友在PTT的home-sale板表示，最近想在鄉下買房成家，看中一間透天厝，一進門後就赫見理容用具，好奇訊問用途後，原來屋主有兼差燙頭髮，一個月會有幾天會幫客人做造型。

起初，原PO並不覺得有不妥，日前向媽媽提起此事，才得知「住宅當理容院有禁忌，不能買」，不過原PO在網路上一查，卻沒有相關資訊，因此在板上求助發問，「是什麼樣的禁忌呢？兼差幾天的也算是禁忌範圍內嗎？還是有開店才算呢？」

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▲兒想買房！媽一聽「屋主兼差燙髮」驚喊大忌：不要買　網打臉...迷信最可怕（圖／翻攝PTT）

▲網打臉，迷信最可怕！（圖／翻攝PTT）

文章一貼出後，果真有專業網友解答，「其實只是民俗上認為剪髮會去晦氣，理容院會吸到晦氣而已，看你是否在意這種東西，類似跳樓摔死在你地板上一樣，被認為不好的東西將附著在你家地板上，很在意就找道士說要淨化、去晦氣來作法一下」、「把地板翻修掉就好啦，晦氣全都被清出門了」、「灑鹽啊」。

不過多數人認為，「迷信比較可怕～」、「你有看過剪頭髮把人剪死的嗎」、「我老家就剪頭髮的，都剪到買第二間房了」、「我家也是剪髮住家養大的，之後也都過的很好」、「迷信的好嚴重，剪頭髮也有事」。

►戀愛老司機：重點是眼神

關鍵字：理髮院媽媽禁忌買房迷信

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