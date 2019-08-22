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高市府再賣5700坪土地　條件良莠不一...建商坦言再評估

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▲▼高雄市地政局第3季土地標售預告。（圖／高雄市地政局提供）

▲高雄市地政局推出中都重劃區土地標售，預計可吸引建商搶地。（圖／高雄市地政局提供）

記者陳建宇／高雄報導

高雄市地政局今天舉行第3季開發區土地標售的記者會，這次推出18標19筆土地釋出，總面積為5719坪，全部土地加總的總標售底價為15.9億元。據了解最受矚目的還是位於中都重劃區，另外位於楠梓區的3塊土地預料也會有多家建商搶標。

這次高雄市地政局推出的土地標售案，主打的就是第4標位於三民區新都段的2筆土地，總面積834.69坪，標售底價6.89億元，換算單坪約82.64萬元。京城建設發言人周敬恆表示，該地就位於中都重劃區內，而中都被視為是「下一個美術館」，各大建商都在中都獵地插旗，預估應該會有不少建商搶標該地。

地政局指出，該地臨九如三路及遼寧3街，近中都溼地公園及中庸公園，具備腹地大、利於規劃、商業價值高等優勢，又有20%開放空間容積獎勵，因條件優及土地稀少性，勢必再掀搶標熱潮。

▲▼高雄市地政局第3季土地標售預告。（圖／高雄市地政局提供）

▲楠梓高雄大學近年建案銷售亮眼，土地也跟著夯起來。（圖／高雄市地政局提供）

另外位於楠梓區的第13、14、16標等3筆土地，預估也會有不少建商競標，信義房屋楠梓店一級專員黃國宸表示，2018~2019年公部門在楠梓高雄大學一帶標脫的土地就有11筆，單價落在每坪23~33萬元，這次推出的土地價格多落在每坪21萬元，屬於合理的行情，尤其近期建商都大幅溢價搶標高雄大學周邊的土地，預計這次也將吸引眾多建商搶標。

不過這次推出如小港、鳳山的土地就比較不受建商青睞，上揚國際實業營業四處總經理施棟瀝表示，這次鳳山推出的土地坪數都落在100~200坪上下，面積對建商來說太小，開發價值不高，因此較難吸引建商目光。至於小港區的土地雖然過去有特定建商收購，但大坪頂近期的別墅銷售慘澹，據了解區域建商也還在評估是否仍要出手購地。

關鍵字：高雄市地政局土地標售中都重劃區高雄大學

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