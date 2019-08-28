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首購族搶先進場！北屯新市鎮耀眼地標　「達麗居山」小預算享豪宅人生

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▲達麗居山位於台中機廠特區，位於交通樞紐，坐擁北屯三大商圈，第一期甫開賣就熱銷。（影／ETtoday、圖／翻攝自影片）

消費中心／綜合報導

小家庭首次購屋，想住在街道整齊乾淨的新興重劃區，希望有足夠寬敞的棟距跟視野，還有完整的公設可以使用，但又擔心犧牲交通的方便性，對上班族來說，下班後最好能就近解決晚餐、早點回家洗洗睡，小資族的矛盾與擔憂，其實沒有這麼難解決，位於台中機廠特區的「達麗居山」，位於黃金交通樞紐、坐擁北屯三大商圈，第一期就熱銷9成，是特區中最亮眼的建案，也成為小家庭跟首購族的一時之選。

▲▼達麗居山。（圖／業者提供）

▲家裡附近就有捷運跟台鐵，得天獨厚的地段優勢，讓達麗居山成為北屯新市鎮最亮眼的建案。

台中機廠特區近期討論熱度飆高，全是因為得天獨厚的地段優勢，不僅坐落於明年將開通的捷運綠線上，周邊亦有頭家厝火車站、松竹火車站，台74線串聯國道四號，搭乘公共運輸轉乘或是自行開車都方便，鄰近北屯三大商圈松竹、崇德、頭家厝，還吸引知名美式賣場好市多進駐，附近有多間明星學校，從國小到高中，孩子的教育不用愁，建商看好北屯新市鎮的前景，紛紛進場搶搭這波軌道經濟，吸引許多欲購屋的民眾前往賞屋，帶動特區發展。

▲▼達麗居山。（圖／業者提供）

▲上班族在意的通勤時間不是問題，家裡附近就有三個商圈，下班回家吃飽馬上洗洗睡。

買房一定要看地段，「達麗居山」走路到捷運G3舊社站不到300公尺、G0北屯總站也相隔不遠，為此特區中距離最近的新建案，便利的交通下班後無論想吃日本料理、義大利麵、炸雞、台菜、創意料理、火鍋、牛排，只要5分鐘的距離就可以一次滿足，週末跟家人聚餐、逛街購物，北屯三大商圈就在咫尺，距離好市多不到300公尺，採買食材好方便，隨時可邀朋友來家裡開趴。

▲▼達麗居山。（圖／業者提供）

▲公設完整，能滿足不同年齡層的需求。

▲▼達麗居山。（圖／業者提供）

▲假日時光一家大小一起漫步空中花園、在泳池區享受樂活生活。

▲▼達麗居山。（圖／業者提供）

▲就算不出門也有充足的休憩空間，光是享受公設就值回票價。

「達麗居山」基地有2,500坪，擁有與特區內其他建案相比數一數二的完整度，無壓迫感的棟距，還有綠化步道以及超彭湃的完整公設，飯店式挑高門廳大器有面子，健身房、瑜珈室想運動不用踏出社區，多功能娛樂室、兒童遊戲室、媽媽教室等滿足親子休閒需求，閱讀區、KTV室、棋藝室讓孩子玩到不想出門，假日時光一家大小一起漫步空中花園、在泳池區享受樂活生活，不同年齡層的需求都能被滿足，光是享受公設就值回票價。

家長最在意的教育問題也不用擔心，附近有多間知名公、私立學校，頭家國小、仁美國小、葳格中學和常春藤雙語中學等，從國小到高中都在家附近，接送方便無須舟車勞頓，雙公園跟自行車滿足家人戶外休閒的需求，位於城市核心的完善機能，卻能以低總價入住，也難怪第一期開賣就熱銷9成，無論自住或投資買氣都超旺。

▲▼達麗居山。（圖／業者提供）

▲走路就能到Costco，採買食材日用品、邀朋友來開趴都超方便。

「達麗居山」房型為2～4房，新婚夫妻、小家庭、三代同堂都宜居，室內空間設計時尚清新，高坪效利用讓收納空間相當足夠，居家活動空間也更大了，每一間都是角間設計，享有兩面採光，通透感佳，為整體空間帶來輕盈感，主臥設計動線寬敞，不僅有系統衣櫃還可放沙發，絲毫不擁擠，距離市中心咫尺之遙卻彷若遺世獨立，這才是令人享受的居家生活。

達麗.居山︱基本資料

粉絲團：達麗.居山g3
官網網址：https://dali.choice-taichung.com/
基地位置：台中市北屯區敦富路vs敦富二街
基地規模：2572坪
戶數規劃：504戶住家，14戶店面
產品規劃：2-4房
樓層規劃：15F/B3F
公 設 比：33%
投資建設：達麗建設事業股份有限公司
建築設計：吳六合建築師事務所
企劃代銷：上揚國際建築團隊
連絡電話：04 2437 8333

關鍵字：台中北屯北屯新市鎮台中機廠特區達麗居山建案

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