一晚1萬2！孩撕壁紙　缺德家長「枕頭山遮掩」　老闆娘這原因心軟...網氣炸

▲孩子刮毀牆壁！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

日前有惡質房客在摩鐵倒機油，讓房務看了差點吐出來！近日，又有缺乏公德心的民眾住民宿，小孩疑似撕破壁紙，家長不敢誠實相告，甚至拿枕頭掩蔽牆壁，誇張行徑令人狂搖頭，大批網友也力挺提告！

一名女網友在臉書《爆怨公社》貼上照片痛批，日前以一晚1萬2000元的價格，將民宿租給房客一家人使用，豈料，隔天退房時，發現壁紙被刮花了，有一部分甚至被撕破，原PO猜測是小孩子調皮破壞導致。

更可惡的是，「你們大人居然還用枕頭棉被堆成山來掩飾，等房務整床時才發現！」讓原PO實在看不下去，才決定PO網撻伐。不過，小孩似乎有自閉症傾向，民宿老闆娘內心也掙扎不已，「還在猶豫要不要求償！」

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▲連壁紙都被撕毀！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

照片曝光後，對於缺乏公德心的房客，讓眾多網友看了狂搖頭，力挺店家開提告，「本該賠償，不是有病就沒事，也不是一句只是孩子就沒事」、「弄壞跟刻意隱瞞是兩回事，如果是主動告知我會選擇原諒，裝死當然就要索賠還不去零頭」、「住得起一晚1w2的，應該不是一般家庭。整個家庭教育做的真好」、「賠償啊，是給你睡的，不是給你破壞的」、「我之前住旅館，不小心打破玻璃水杯，也是主動告知服務人員賠了80元」、「身心疾症，不是讓你拿來逃避犯錯的借口」。

不過有酸民認為，無法證明是房客所為，對此，原PO站得住腳回應，「每次都是打掃完管家檢查ok才給入住，不是房客弄的難道是阿飄搗蛋?！」

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