影／工業風咖啡店不夠看！工業風米糕店　把傳統食物變潮了

記者陳建宇／高雄報導

房仲除了熟知房價行情之外，對於商圈內有什麼好吃的也都一清二楚，東森房屋高許路竹美美加盟店店東林峻央也不例外，他特別推薦大家如果到路竹可以嚐嚐道地的筒仔米糕，除了好吃之外，最特別的是這家米糕店外觀跟裝潢看起來根本不像米糕店，反而更像文青咖啡廳。

▲位於路竹的「哲-筒仔米糕」店內採輕工業風裝潢，顛覆民眾對傳統小吃店的印象。（圖／記者陳建宇攝）

▲該店從外觀看不像米糕店，反而更像咖啡店。（圖／記者陳建宇攝）

米糕是台灣的傳統小吃，民眾對於米糕店的印象也都是油油膩膩的感覺，但這家位於高雄路竹的「哲-筒仔米糕」，最特別的地方就在於它的裝潢，採用「輕工業風」的風格，老闆娘李函臻表示，該店從1996年創業，原本是在市場擺攤，因為想拓展年輕客源，並提供更舒適的用餐環境，因此決定新開1家店面。

▲該店除了工業風元素，同時也有復古的木框窗戶和毛玻璃。（圖／記者陳建宇攝）

這家「哲-筒仔米糕」的牆面採用仿清水模的壁面，店裡的穀倉拉門也非常吸睛，但轉身一看烹調區的窗戶和玻璃，卻又是台灣復古的木框及毛玻璃，融合現代和傳統，非常具有後現代的風格。顧客鄭小姐表示，這家店的燈光、擺設都有別於一般的小吃店，在這裡吃飯感覺像是和朋友約喝咖啡一樣。

▲該店的米糕就是傳統的古早味，非常受到民眾歡迎。（圖／記者陳建宇攝）

老闆洪一哲表示，設計師營造出這種衝突卻又和諧的美感，產生具有層次的個性風格，用餐的民眾也能享受這種視覺混搭風格，洪一哲粗估每天可以賣出約100份米糕。

▲四神湯也是該店的必點餐點之一。（圖／記者陳建宇攝）

該店在Google上得到4.5星的高評價，實際品嚐該店的米糕，不論是糯米的軟硬度、肉燥醬汁的鹹度都非常到位，加上醃漬的蘿蔔乾，堪稱米糕的完美組合。四神湯也是許多人指定要點的湯品，滿滿的大腸料多實在。此外該店也有肉燥飯、便當、鍋燒意麵等餐點。