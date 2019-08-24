浴廁防滑大作戰！居家達人祭四密技　護長者、幼童不「腳滑」

▲浴室濕滑容易發生滑倒意外。（圖／翻攝自pixabay）



記者黃靖惠／綜合報導

家中浴室濕滑容易發生跌倒意外，尤其年長者或孩童一旦發生意外，更容易產生致命危險。對此，信義居家建議，民眾能在淋浴間、馬桶及地面多添加4樣妙用小物，防止濕滑意外，保障家人進出安全。

第1招、防滑墊或貼片

洗臉台、淋浴間容易有水花灑落在地面，信義居家建議，民眾把防滑墊放在洗臉台下方及淋浴間出口、並且固定清潔與晾曬防滑墊，防止防滑墊與地面接觸面孳生黴菌，失去功效。

第2招、防滑拖鞋

另外一個防滑好幫手是防滑拖鞋，不只價格實惠、實用性高，也很容易買的到，但使用上要注意鞋底的磨損狀況，避免使用過久，鞋底磨到光亮而防滑效果降低。

第3招、防滑椅及防滑扶手

信義居家提醒，家中有年長者時要特別注意久站無力的狀況，建議在淋浴時選用防滑椅，避免因無力支撐而滑倒；如廁時，馬桶旁加裝扶手也可輔助起身時的身體平衡。

第4招、止滑劑

止滑劑塗料能不改變原有磁磚樣貌，還能增加摩擦力，可以防止因地面濕滑造成滑倒，信義居家建議，民眾可到市面挑選該項產品，並自行DIY或由專人協助塗抹，建議多參考相關介紹，挑選有SGS認證環保無毒且具防滑效果的產品！