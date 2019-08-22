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氣質妹自助洗衣「多出1條浴巾」噁炸　等半天...阿姨現身給30元：還想怎樣？

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▲氣質妹自助洗衣「多出1條浴巾」噁炸　陌生人現身給30元：有加消毒水（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲阿姨貪方便的舉止，讓原PO火冒三丈！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

許多人不敢在自助洗衣店清洗衣物，深怕有衛生疑慮！一名女網友衰神上身，準備收衣服時，赫見一件陌生衣物，讓她摸不著頭緒。在現場等了老半天，終於看到一位阿姨現身，她解釋只有一件毛巾，想說一起洗，接著給30元當作補償，但原PO仍無法接受，殊不知阿姨突然惱羞嗆聲「不然妳還想怎樣？」

「請問怨友們有遇過這種人嗎？」一名外表氣質清新的女網友在臉書《爆怨公社》分享噁心經驗，日前到自助洗衣店，把衣服塞進去機器後，便快速離開現場，怎料30分鐘後，原PO一打開門蓋，赫見一件陌生衣物，讓瞬間她作嘔，「我覺得很不衛生！」

照片可見，是一件藍色毛巾材質的衣物，原PO氣得留紙條嗆聲「把自己的衣物丟進來，不會不好意思嗎？」本以為只能自認倒楣，但原PO發揮偵探精神，決定死守在洗衣店，揪出真正凶手。

等了老半天後，原PO看見一名阿姨來領衣服，秒衝上前質問真相，對方表示，因門蓋沒關好，加上其他洗衣機正在使用中，她認為僅一件衣服，「才把自己的浴巾放進來跟我的一起洗」，不忘強調有買消毒水。

荒謬的理由讓原PO無法接受，阿姨眼看下不了台階，急塞了30元表示歉意，原PO理智線秒斷回嗆「沒水準欸，如果有傳染病怎辦？」殊不知阿姨見笑轉生氣，爆氣反擊「我就有買消毒水啊！不然妳還想怎樣？」最後一臉惱羞騎車離開，留下滿臉錯愕的原PO在現場。

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▲氣質妹自助洗衣「多出1條浴巾」噁炸　陌生人現身給30元：有加消毒水（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲阿姨理直氣壯嗆聲，妳還想怎樣？（圖／翻攝臉書爆怨公社）

「真的是人不要臉天下無敵欸！」原PO森77在社團裡大吐苦水，文章一貼出後，掀起一大票網友看傻眼，紛紛驚呼「本來想說態度良好，給個pass，結果是個觀念偏差的阿姨」、「我會丟垃圾桶」、「 你為啥還這麼好心機器上，你應該帶走，然後丟在資源回收站」、「髒死了」、「超噁，我會換別台在洗一次⋯個人有潔癖」。

有網友也遇過類似經驗，差點昏倒「我之前拿我和我先生的衣服去烘，結果烘完發現多一件阿嬤粉紅大內褲！超級噁」、「種搭便車的人真的很沒水準，之前還看過把人家衣服半路攔截，拿起來換自己的進去烘乾的，到底多不要臉啦」。

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關鍵字：自助洗衣浴巾衣服毛巾阿姨消毒水

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