植物慘遭外來種攻擊　桃米社區偕志工消滅「綠色癌症」

▲信義房屋志工到桃米社區，和當地工作人員一同清除外來種。（圖／信義房屋提供）

記者張菱育／綜合報導

位於南投的桃米社區，過去因為921地震，導致社區有6成的房屋倒塌，當時政府協助桃米早向社區的生態活動，將社區帶入生態旅遊的境界，而讓生態資源豐富，但是近年來，外來種入侵了桃米的生態，讓當地許多植物遭到攻擊，無法呼吸導致枯萎死亡。信義房屋近80位的志工來到桃米社區，和當地工作人員一同清除外來種，保衛原生種家園。

桃米名稱由來是光復後因戶籍普查調整時筆誤改為「桃米坑」，接著921震災後積極社區營造，生態教育極為成功，便取名為「桃米生態村」。

對於擁有好山好水以及許多物種的桃米生態村來說，外來種是極大的威脅。桃米社區總幹事李淑惠表示，「這10幾年的棲地建設之後，我們最重要的就是外來種的移除。小花蔓澤蘭又叫作綠色癌症，會慢慢攀爬在植物身上，讓它不能行光合作用。社區也會舉辦移除小花蔓澤蘭的活動，這10幾年來，小花蔓澤蘭的數量和生長速度沒有以前那麼強大了。」

信義房屋新竹關埔店執協王九思表示，「我們做產除異己、產除外來種的工作，把這些外來種都除掉，會感覺到這些植物終於可以呼吸了。可以跟夥伴們一同來完成一件有意義的事，覺得我們的團隊向心力都凝聚了，信義房屋的心也更凝聚了。為這個社會、環境盡一份心力！」

李淑惠表示，信義房屋志工和社區已經結緣有10幾年的歷史，從一開始的社區草創執行，信義就已經投入了很多資金、人力。已經創造非常多的棲地，桃米的青蛙、物種多元性、溪蝦場景等，都是由信義房屋贊助的，信義對這個社區、對這大地的愛，都是不遺餘力。