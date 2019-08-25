投資客逃離新莊「價跌暴風圈」　最慘脫手賠千萬元

▲「冠德鼎峰」中樓層屋主轉手賠千萬元。（圖／記者黃靖惠攝）
記者黃靖惠／綜合報導
新北新莊副都心、頭前重劃區轉手賠售紀錄頻繁，如今再添千萬賠售紀錄，「冠德鼎峰」社區13樓今年5月總價2840萬元轉售，屋主讓價千萬，且房價從5字頭，一路下跌到3字頭。房仲業者分析，新莊兩大重劃區在房市多頭，價格飆漲，吸引投資客入場，導致價格穩定性不足，直到盤整階段，價格崩跌，持有大坪數的投資客紛紛讓價出售。
實價登錄揭露，「冠德鼎峰」今年5月13樓戶，總價2840萬元出售，與屋主5年前3882萬元入手價相比，形同賠掉1042萬元，跌幅達27％，不僅如此，房價5字頭，一路下跌至3字頭。
大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，「冠德鼎峰」社區每坪單價落在40萬元區間，該筆交易紀錄拆算車位後，每坪落在35.9萬元，與當時屋主每坪用51萬元入手價相比相去較遠。
她分析，該筆屋主自願降價1000萬脫手，推測與在2014年房價高點時入手有關，當時新莊重劃區議題強勁、房價高，但隨著房價下修，歷經盤整階段，缺乏支撐區域價格議題，導致降價消息頻傳，倘若當初屋主買在高點，又堅持近年脫手、要能平轉也是不易。
郎美囡分析，新莊頭前跟副都新兩大重劃區在市場多頭時，房價漲幅高，但房價上漲後要能支撐住，需要有大量的自住進駐，區域的機能才能增長、房價才能走穩，但當初大比例是投資客進場，價格穩固性不足，房市盤整後價格就崩跌，另一方面，大坪數的住宅在市場上的需求越來越少，這也是屋主必須讓價出售的原因。