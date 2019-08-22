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高額租金扼殺華王？他洩大統家族內鬥史才是關鍵

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▲▼華王大飯店吹熄燈號。（圖／翻攝GoogleMap）

▲經營半世紀之久的華王大飯店將吹熄燈號，但內情恐不僅是地主漲租這麼單純。（圖／翻攝GoogleMap）

記者陳建宇／高雄報導

今天傍晚高雄經營51年的「華王大飯店」突然貼出聲明書，表示因為不堪景氣下滑、新飯店競爭，且地主收取高額租金的影響，決定自今年11月起停止營業。經營半世紀的老牌飯店將走入歷史雖然令人不勝唏噓，但華王大飯店乃是大統吳家大房長子吳進億擁有，土地也是吳家持有，何來「地主收取高額租金」之說？

▲▼華王大飯店吹熄燈號。（圖／翻攝華王大飯店網站）

▲高雄華王大飯店今晚貼出聲明指出，該飯店將從11月起停止營業。（圖／翻攝華王大飯店官網）

華王大飯店成立於1968年，迄今已有51年歷史，住商不動產高雄夢時代加盟店店長鄭英山表示，華王大飯店當年全盛時期堪稱高雄最好的飯店，尤其受到日本客青睞，馬英九擔任總統時期客層則轉型為以陸客為主，但近幾年陸客減少也大大影響飯店收益。鄭英山指出，前2年曾有掮客詢問他是否有意仲介銷售華王大飯店，開價5億多元，但後來也不了了之。

▲▼華王大飯店吹熄燈號。（圖／翻攝土地權狀）

▲華王大飯店的土地屬於吳姓自然人，合理推測是吳家自己人。（圖／翻攝土地權狀）

實際調閱華王大飯店土地及建物謄本可以發現，華王大飯店的土地是由吳姓自然人持有，但建物則是屬於飯店所有，而查詢經濟部商業司的商工登記公示資料查詢系統，華王大飯店的代表人仍是吳進億，既然土地和建物都是吳家所有，地主收高租金的講法更啟人疑竇。

不過知情人士指出，吳進億也有大房和二房，其中土地是由大房持有，飯店則由二房管理，因此才會出現飯店有「內帳」的問題，換句話說就是大小老婆的「內鬥」。但這位知情人士也表示，近2~3年高雄市地價稅調漲幅度大，導致土地租金上漲，才有「地主收取高額租金」的說法，也是給飯店歇業一個台階下。

但由於華王大飯店已下封口令，也拒絕媒體採訪，因此這位知情人士的說法也無從查證起。不過《ETtoday新聞雲》詢問大統集團經理潘進昆關於華王大飯店將歇業一事，潘進昆表示大統集團目前與華王大飯店並無任何聯繫管道，因此針對華王大飯店的內部問題也無從回答起。

關鍵字：華王大統吳家家族內鬥歇業

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