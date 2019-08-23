洗完澡用「除溼機or電風扇」吹乾浴室？　網實測：用這台才能徹底乾燥

▲用電風扇最快乾，但水氣其實只是跑到別的地方。（示意圖／記者蔡玟君攝）



記者黃可昀／綜合報導

通常洗完澡整間浴室會非常濕悶，如果沒做好除濕工作，很有可能就會害磁磚、毛巾等用品發霉。一名網友在網路論壇《mobile01》表示，家裡的浴室並沒有對外窗，他通常洗完澡會先把地板的水刮除，再用毛巾把牆壁擦乾，最後使用電扇吹地面1至2小時，不過，他很好奇如果在不考慮耗電量的情況下，除濕機的效果會不會比電扇更好？

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原PO表示，浴室的抽風機管道並沒有連接到外面，所以濕氣排不出去，即使開抽風機依舊很潮濕，每天都要用電風扇才吹得乾。由於家裡的除濕機跟電扇都是變頻式，所以暫時不考慮電費問題，他只想知道用哪台電器，能讓浴室達到最佳的乾燥效果。

▲網友表示，如果浴室不通風，即便乾濕分離一樣發霉。（示意圖／記者陳涵茵攝）



有網友實測後發現，雖然電扇的效果看起來比除濕機好，但其實水氣只是被吹到其他地方，如果要達到徹底乾燥，最好還是用除濕機，「當然是除濕機好用啊，你用電扇把廁所吹乾了，水氣只是跑到其他地方而已啊」「用電風扇吹，真的比除濕機快乾，但水氣真的吹到其他地方，所以我都用電風扇先把浴室吹乾，房間再用除濕機」「如果你是指地板變乾，那2小時電扇的效果好，如果你是指整體的濕度下降，除濕機能降的比較低。」

還有人建議，如果房間有開冷氣的話，「洗好澡可以把浴室門打開，用電扇從臥室往浴室吹，讓冷氣房不會太乾燥，又可以將浴室吹乾」，但這只適用於房間長時間都有開冷氣的情況。

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