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砸積蓄買4樓透天…不到1年「整棟淹水」變泳池！他崩潰：聽到雨聲就焦慮

ETtoday房產雲

記者黃可昀／綜合報導

一位爸爸在網路論壇《mobile01》表示，他1年前花掉大筆積蓄買了一棟4層樓透天，但入住前就發現4樓冷氣的冷媒預留孔會滲水，請來建商以打針方式修復後，竟然變成4樓屋頂的排水管堵塞，只要下雨冷氣排水孔就會變成水龍頭，源源不絕的雨水直接灌入屋內，導致1樓到4樓通通大淹水，全家人清理到凌晨4點才告一段落，而且新買的家具都泡在水裡，日後可能需要全面換新。

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原PO指出，事發後營造商表示，重新配管需要把結構樑敲開，工程太浩大，所以建議把排水孔封住就好，並承諾會給予1年保固。原PO目前提出3點疑問，一是家具系統櫃已經泡水，雖然沒有立即損壞，但是否能要求賠償？二為是否能向建商要求精神賠償？三則是如果排水孔封住，雨水是否會流到鄰居家造成糾紛？

他透露，自從那次淹水以後，現在只要聽到下雨聲他就會很焦慮，深怕家裡再度變成游泳池，這輩子都無法忘記那天全家人一打開門的景象，當時就讀小二的女兒驚嚇地說，「啊！爸爸，我們的新家淹水了！」

網友們見到原PO貼出的影片，紛紛同情地說，「第一次看見新房是如此慘況，這裝潢看是毀了」「幫不了你幫不了你幫不了你」「新房子就遇到這種事情真的很想哭」。

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有人則認為，建商的處理方式不恰當，原PO最好再和對方商討一次，「建商解決方式是把屋頂排水孔封起來？那這封起來的排水孔附近地坪不是會積水一大片？往後的幾十年只能每次去掃水到其它排水孔？」「屋頂排水孔封起來，以後你頂樓的水排不出去，會造成四樓天花板滲漏，屋損更嚴重。」

關鍵字：淹水新屋排水孔透天

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