房仲深入社區這樣做　助八德髒臭埤塘恢復生機

▲信義房屋的志工協助桃園八德瑞發社區清掃埤塘。（圖／信義房屋提供）

房產中心／綜合報導

桃園號稱千塘之鄉，境內充滿蓄水埤塘，為過去的農業環境貢獻極大，然而埤塘的環境卻也維護不易。近80位來自台北的信義房屋志工抵達桃園八德瑞發社區，協助社區清掃埤塘的岸邊環境，以及清掃社區馬路及環境，讓在地埤塘重新恢復美麗風光，也獲得在地瑞發里里長安照榮和里民的真摯感謝。

瑞發社區的埤塘環境優良，岸際鋪設有整齊步道，四處充滿綠蔭，很難想像這裡曾是居民避之唯恐不及的髒臭環境。原來信義房屋與瑞發里早在社區一家計畫即已結緣，過去安照榮認為埤塘環境本質優異，若能重新整治，將會是一塊難得綠地，在獲得社區一家計畫補助後，社區也將原本髒臭的埤塘環境恢復生機，還在埤塘中設置了綠意盎然的人工浮島，歷經多年努力，終於讓埤塘自然景觀重現，甚至水中也能見到小魚悠遊，已成為社區人們散步遊憩的優美去處。

信義房屋志工當天除了清理埤塘週圍成群的雜草外，也撿拾散落各地的垃圾。除此之外也逐街清理社區水溝中的垃圾，並幫社區水溝蓋綁上細網，讓垃圾不會再進入水溝之中。雖然天氣炎熱，但信義房屋志工仍分成多組，分工合作將工作逐步完成。也使社區環境煥然一新。

安照榮談到，當年清理埤塘連馬桶都曾經撈到，很感謝信義房屋的支持，讓埤塘能有機會恢復美麗風華，也謝謝信義房屋志工長年固定會到瑞發里來協助清掃，真正體現社區一家的精神。信義房屋業八區協理張偉祥也表達，很高興有機會帶領同仁到社區來服務，一起實踐信義人手心下向的精神，當看到透過自己的努力，讓社區的環境重新亮麗，心情也非常愉快。

透過一個下午的努力，信義志工和在地里民們一起攜手並進，讓埤塘美麗如昔，也期待未來還有更多機會重返瑞發社區，一起擦亮社區的可愛風景。