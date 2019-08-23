搶占房市潛力股　超稀有「未來學區宅」指名度高

【企劃特輯】

暑假即將結束，不少小一新生即將入學，為了不讓孩子輸在起跑點，許多家長不惜砸重本提前設籍卡位，「學區宅」為何能立於房市不敗地位呢？

據實價登錄統計，近年新北三峽房市水漲船高，其中北大特區七年間漲幅高達36%大勝其他區域；反觀2017年三峽房市大跌，北大特區憑藉完整學區加持，跌幅僅3.8%，抗跌實力有目共睹。「學區宅」風靡房市的三大魅力，一是學校限高帶來的永久棟距；二是為校園周邊加強巡警也有助維持區域治安；三是文教區生活機能成熟快速，同樣讓他區望塵莫及。

房價 2012 2019 漲幅 三峽北大特區 21 28 36% 三峽其他非北大特區 20 24 20%

房價 2017 2019 漲幅 三峽北大特區 25.44 26.4 -3.8% 三峽其他非北大特區 18.5 22 -19%

學區宅搶翻天 A7文樂特區強勢逆襲

近年來大台北地區現已成型的學區宅房價居高不下，專家建議若為投資考量，或是沒有立即入學需求的客層，也可往重劃區內特定區塊選擇，例如最近最熱的A7重劃區，五塊純住區就有一個「文樂特區」，不僅享有文青雙語中小學12年國教育資源，更有斥資220億元打造的中華郵政物流園區，採「前店後廠」模式，計畫引進大型賣場、旅館、商辦等多元產業樣態，並規劃面積超過4000坪的郵政形象公園，校園、公園、商場一應具全卻高貴不貴，喊出「2」字頭親民房價，挾新興重劃區房價基期低投報潛力大優勢，逆襲成為A7購屋族詢問度最熱絡的焦點重區。

文樂特區 A7五大住宅區之最

A7重劃區大致可分為五大純住區，分別為最近機捷A7站的「合宜區」，雖發展成熟速度快，但房價為區內最高；接著是鄰近華亞科的「華亞科區」，具大量就業人口優勢，但鄰近嫌惡設施漲幅有限；樂善園區旁「樂善區」，雖然未來就業潛力大，但近工業區居住條件不佳；而位於往壽山路方向的「文桃壽山區」，雖近保護區，但距離中心商業區過於偏遠生活機能較不便；最後以文青國中小為中心的「文樂特區」，位在A7五大住宅區正核心，北鄰高科技物流園區聚落，西接未來的中心商業區，東南方更有萬頃森林保護區，為A7重劃區內罕有一次坐擁校園、公園、商場的精華高級純住區，生活機能可謂五大純住區首選。

校園、公園、商場一次擁有 「文樂特區」潛力爆發

借鑒新北三峽，地政局分析北大特區房價近3年來呈現持續上漲的趨勢，A7目前最燙手的成交熱區實屬「文樂特區」，坐擁走路送小孩上學的便利性，未來隨著各項基礎建設到位，完善新穎的公共設施與整齊街廓，挾房價基期低優勢，勢必帶動周邊房市，潛力無窮房價可期。

「文樂特區」旋風狂襲 遠雄新未來2開案3個月破七成

2017年遠雄首先進入A7重劃區推出新未來第一期，創造1年半807戶旋風式完銷佳績，帶動A7的火熱買氣，今年6月乘勝追擊推出「文樂特區」最具話題性的「遠雄新未來2」，基地正對文青國中小、中華物流郵政園區，主打校園、公園、商場第一排最強親子宅，坐擁「文樂特區」正核心優勢地段，並針對親子客群打造許多優質純住規劃，透過1期強大已購客戶口碑，目前建案公開短短3個月，即來人爆滿，銷售更突破已七成，狂掃「文樂特區」完勝A7所有建案，引爆區域話題。



「遠雄新未來2」基本資料

基地面積 1955坪

建築規劃 22F / B4

坪數房型 25~54坪 (2~4房)

平均公設 約33%

規劃戶數 385戶

接待專線 0800-033666

預約賞屋 https://reurl.cc/ZRqGa

