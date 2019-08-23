財務專家倡及時行樂？他寧沒房裸退「頂多回地鼠國」

▲人生的目標就是買房嗎？（圖／記者湯興漢攝）

記者張菱育／台北報導

人生的目標就是買房、退休生活無憂無慮嗎？對此，有學者提出不同的見解，認為人生為何要過得那麼辛苦？「及時享樂，開心過每一天」才是人生哲學！畢竟你自己都不知道，自己還有沒有明天？

景文科技大學財務金融系副教授章定煊，日前在臉書發文指出，最近看了一部偶像劇，故事講到一對情侶為了買房，一天只花100元，後來這對情侶分別被CEO看上了，讓他們不用辛苦存錢，直接成為人生勝利組。

章定煊質疑，「擁有自己的房子，退休後就會快樂？人生就是為了退休那幾年而活？要拚到身體壞了，退休後還會開心得起來？現在美國FIRE運動興起（Financial Independence, Retire Early），財務獨立變成顯學，有自己的房子真的就代表財務獨立？萬一要退休的時候，台灣房地產轉為空頭，房地產價值降低了怎麼辦？」

他假設，一個人平均活到80歲，前半生任勞任怨的工作賺錢，只為了人生60歲退休後的20年，有一間自己的房子，再用「以房養老」把之前繳給銀行的錢拿回來，但是又得再把房子交給銀行，這種來去一場空的財務規劃實在讓人不解！

章定煊舉例，有位朋友是賺1千、花1千的人，雖然擁有自己的房子，但是當錢不夠時，他又在已還額度內增貸回來，導致他的銀行貸款永遠一樣多，他很樂觀不憂慮明天，充實高興地過著每一天。親朋好友都會勸他，少花一點，不然以後怎麼辦？他完全不以為意，不料他40多歲就英年早逝，才覺得還好他沒聽我們的勸，讓他的每一分錢都花在自己的身上。

另外有位同學，章定煊當時和他一起考一場不限時的考試，章定煊早早交卷去睡覺，睡飽之後回到教室，那位同學還沒交卷，這位同學畢業後很快就獨立執業，但是近幾年輾轉得知，那位同學也因病過世了，「我們現在壓榨自己的每一天，都是為了美好的明天，但是萬一根本沒有明天，怎麼辦？」

▲景文科技大學財務金融系副教授章定煊。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

章定煊說，自己現在也沒有房子，也快退休了，退休待遇沒像公立學校好，是不是得當下流老人？他笑稱：「我從小穿著汗衫短褲、藍白拖，在『地鼠國』長大，退休後我不介意回到地鼠國，用同樣的方法過日子。就算留在天龍國，我也不介意去社會住宅排隊，只要天龍人不要用日夜按電鈴的方法，歧視騷擾老人，再夥同一些民代把我丟出門就好。我已經充實的過了好幾十年，不用拚死拚活的只是為了讓銀行、建商和地主賺得飽飽的。」

結論就是，偶像劇女主角不需要等高富帥的CEO拯救她，只需要一天花200元，對自己好一點就好！