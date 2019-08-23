ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

財務專家倡及時行樂？他寧沒房裸退「頂多回地鼠國」

ETtoday房產雲

▲▼大直區鳥瞰,美福飯店。（圖／記者湯興漢攝）

▲人生的目標就是買房嗎？（圖／記者湯興漢攝）

記者張菱育／台北報導

人生的目標就是買房、退休生活無憂無慮嗎？對此，有學者提出不同的見解，認為人生為何要過得那麼辛苦？「及時享樂，開心過每一天」才是人生哲學！畢竟你自己都不知道，自己還有沒有明天？

景文科技大學財務金融系副教授章定煊，日前在臉書發文指出，最近看了一部偶像劇，故事講到一對情侶為了買房，一天只花100元，後來這對情侶分別被CEO看上了，讓他們不用辛苦存錢，直接成為人生勝利組。

章定煊質疑，「擁有自己的房子，退休後就會快樂？人生就是為了退休那幾年而活？要拚到身體壞了，退休後還會開心得起來？現在美國FIRE運動興起（Financial Independence, Retire Early），財務獨立變成顯學，有自己的房子真的就代表財務獨立？萬一要退休的時候，台灣房地產轉為空頭，房地產價值降低了怎麼辦？」

他假設，一個人平均活到80歲，前半生任勞任怨的工作賺錢，只為了人生60歲退休後的20年，有一間自己的房子，再用「以房養老」把之前繳給銀行的錢拿回來，但是又得再把房子交給銀行，這種來去一場空的財務規劃實在讓人不解！

章定煊舉例，有位朋友是賺1千、花1千的人，雖然擁有自己的房子，但是當錢不夠時，他又在已還額度內增貸回來，導致他的銀行貸款永遠一樣多，他很樂觀不憂慮明天，充實高興地過著每一天。親朋好友都會勸他，少花一點，不然以後怎麼辦？他完全不以為意，不料他40多歲就英年早逝，才覺得還好他沒聽我們的勸，讓他的每一分錢都花在自己的身上。

另外有位同學，章定煊當時和他一起考一場不限時的考試，章定煊早早交卷去睡覺，睡飽之後回到教室，那位同學還沒交卷，這位同學畢業後很快就獨立執業，但是近幾年輾轉得知，那位同學也因病過世了，「我們現在壓榨自己的每一天，都是為了美好的明天，但是萬一根本沒有明天，怎麼辦？」

▲▼景文科技大學財務金融系副教授章定煊。（圖／記者陳韋帆攝）

▲景文科技大學財務金融系副教授章定煊。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

章定煊說，自己現在也沒有房子，也快退休了，退休待遇沒像公立學校好，是不是得當下流老人？他笑稱：「我從小穿著汗衫短褲、藍白拖，在『地鼠國』長大，退休後我不介意回到地鼠國，用同樣的方法過日子。就算留在天龍國，我也不介意去社會住宅排隊，只要天龍人不要用日夜按電鈴的方法，歧視騷擾老人，再夥同一些民代把我丟出門就好。我已經充實的過了好幾十年，不用拚死拚活的只是為了讓銀行、建商和地主賺得飽飽的。」

結論就是，偶像劇女主角不需要等高富帥的CEO拯救她，只需要一天花200元，對自己好一點就好！

關鍵字：章定煊人生哲學CEO及時享樂臉書買房

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

抹茶千層超濃郁！隱身員林國宅咖啡館　綿密拿鐵一喝就愛上

All In Coffee 彰化員林國宅內的小咖啡館，這是妮妮一位咖啡嗜癮者朋友強力推薦的好店，尤其剛喝完另一家的咖啡，更能感受出All In Coffee真的是家真的賣好喝咖啡的店，而不是靠裝潢引客而已，值得愛喝咖啡的人來。

1小時前

龍蝦+海膽醬超銷魂！台中人氣日式料理　還有明蝦焗烤米比薩

這次三天兩夜台中小旅行太充實，短暫的旅行卻有滿滿的回憶啊～真的是住好吃好，身為住在台北很久的人，真的有點想移居台中，只是工作機會跟台北還是有點落差。

4小時前

打造天空動物園！新竹國際風箏節8/24登場　還有夜光表演

今年新竹國際風箏節以動物為主題，將於8月24日、25日在新竹漁港舉辦，為南寮打造天空上的動物園。新竹市政府連續3年在風箏賽場舉辦國際風箏節，前2年吸引了超過15萬人次參與，今年再度邀請來自國內外8個國家、超過20個風箏團隊前來參加，響應市民最喜愛的動物園將在年底開放。

5小時前

炒烏龍Q彈、料多！台南巷弄內文青咖啡店　必點超夯咖哩飯

厝珈琲，這家咖啡店的咖哩飯近期很熱門耶～也是近期台南新開的咖啡店，結果太晚去了咖哩飯完售！還好我有先打電話過去詢問，當天還有販售另一款餐點烏龍麵，馬上帶著妹妹前往。

6小時前

比臉還大！高雄超狂脆皮蔥油餅　越嚼越香、加胡椒粉更夠味

喜歡吃蔥油餅的我們，喜歡到處找尋好吃的蔥油餅，上次在台南花園夜市 看到像炸蛋蔥油餅的餅皮讓人心動，後來我們在鳳山的新富路口愛國超市前，看到有家經營多年的北平李老爹蔥油餅小攤子，立馬停車來品嚐一番。

23小時前

每月只開放10天！中壢隱藏版甜點店　必點招牌胖胖費南雪

有愛吃的朋友真的很幸福，友人好不容易搶到Byby_husband的甜點內用時段，趕緊約我一起來吃這特別的甜點店，一個月僅開放約10天的時段，是間相當神祕且低調的甜點店，想吃真的要搶才能訂到內用時段，不過平常想吃的話也可以訂自取甜點，一切都是以Byby_husband的FB粉絲頁規則為主呦～

8/22 15:00

在地人也愛吃！三重40年生炒羊肉老店　當歸羊肉湯能免費續湯

三重有很多家賣羊肉的名店，其中最常經過的就屬《天橋下北港李生炒羊肉》。民國66年創業，距今已超過40年歷史，是很多在地人從小吃到大的三重美食，炒羊肉、羊肉炒麵、羊肉湯、羊肉羹等各式熱炒，價格全落在150元以內，是個三五好友喝小酒，吃宵夜晚餐的好所在。

8/22 12:00

必點酒蒸蛤蜊！高雄日式餐酒館　明太子烏龍麵+半熟蛋超罪惡

驀然日式餐酒館是一家舒適溫馨的餐酒館，位於瑞豐夜市附近的街道裡，提供多種主廚創作的宵夜熱食，有日式丼飯、烏龍麵、炸物、熱炒、海鮮等選擇，搭配Bartender精心製作的調酒，可依餐點及顧客當日心情特調，是很適合吃美食放鬆的小天地。

8/22 10:00

尿液超臭！冒出「4大羞羞症狀」＝泌尿道感染了　女生患病率多8倍

夏天是泌尿道感染的好發季節，台北市立聯合醫院仁愛院區泌尿外科黃建榮醫師提醒，天氣熱更要多補充水分、多排尿，並注意個人衛生，才能降低泌尿道感染的可能；若出現頻尿、解尿灼熱、排尿困難等狀況時，就要懷疑可能是感染所致，建議及早就診接受治療為佳。

8/22 09:02

好想交男友！心理專家曝「肉肉妹」為何沒人愛…妳也超有感嗎？

不知道由什麼時候開始，社會上吹起一股瘦就是美的風氣，不論男女，都把瘦和吸引力劃上個等號。亦因為這一個風氣，瘦身成為一眾男女茶餘飯後的一個熱門話題。這一個時候，只要是有關瘦身減肥的話，每個人都會有自己的一套指導，甚至裝起瘦身專家來。

8/21 21:01

買預售屋圓成家夢? 非學不可6折必殺術!｜20190506雲端最有錢ep25｜買屋 預售屋｜邱愛莉 廖麟鑫 羅右宸

讀者迴響

熱門新聞

用除溼機or電風扇吹乾浴室？網..

新買4樓透天整棟淹水！他聽到雨..

華王將歇業　原因直指家族內鬥

買房「陽台開放式」怕衣服飛走　..

要租有管理員嗎？網推這2點：超..

她自助洗衣「多出1條浴巾」噁炸

屋主兼差燙髮！媽勸…別買這間房

「社區存1000萬要幹嘛？」網..

沒看到冷氣水排出！她1句嗆爆客..

頂埔搬到土城　他開銷爽省15K

ETtoday房產雲

最新新聞more

港仔最捧場台灣房產　另有大宗來..

一房三用偷空間　13坪超強機能..

財務專家倡及時行樂？他寧沒房裸..

娃娃機也救不了東區？首家娃娃機..

新買4樓透天整棟淹水！他聽到雨..

衛武營登「2019年世界最佳景..

鳳山第2家星巴克刺激　大寮人喊..

用除溼機or電風扇吹乾浴室？網..

「國美大真」頂樓戶是林志穎　鄰..

超稀有「未來學區宅」指名度高

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366