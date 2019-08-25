免洗筷別丟！1元銅板價DIY平板架、花架

▲免洗筷再製為花架。（圖／信義居家提供）



記者黃靖惠／綜合報導

現在環保意識抬頭，民眾用餐多使用自備環保餐具，一定有人非常困擾家中囤積大量免洗筷該怎麼辦？信義居家建議，民眾不需要丟掉大把免洗筷，其實只要用巧思、動手改造，也能用免洗筷製作許多居家擺飾，創造出獨一無二的價值，像是花架、盆栽架、平板支架、茶盤等既實用又簡單的居家飾品。

第1招：變身花架

一般市售花架擺飾多要百元起跳，但信義居家表示，民眾利用免洗筷做花架，在外觀稍微裝飾，就能變成獨一無二的擺飾，既經濟又實惠。

▼免洗筷再製為平板架。（圖／信義居家提供）



第2招：變身平板支架

信義居家表示，除了能夠買平板支架以外，也可以做一個自己專屬，擺放起來也不輸市售的呢！

▼免洗筷再製盆栽架。（圖／信義居家提供）



第3招：變身盆栽架

家裡如果有小盆栽，需要照射光線的話，也可利用免洗筷製作盆栽架，簡約風格的擺飾也很漂亮。

▼免洗筷再製茶盤。（圖／信義居家提供）



第4招：變身茶盤

信義居家表示，利用免洗筷製作出簡單又實用的茶盤，增添一點喝茶的氣氛，平常在家裡動手DIY是不錯的選擇，可以動腦把花錢購買的裝飾品，廢物再利用，變成專屬自家獨特的擺飾，如果製作出的成品不輸外面買的，可是相當有成就感呢！