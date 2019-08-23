爭星巴克據點引網戰！鳳山將開第2家　刺激大寮人喊「被看不起」

▲臉書社團《高雄點.》貼出照片，表示鳳山將有第2家星巴克。（圖／翻攝自Facebook/高雄點.）

記者陳建宇／高雄報導

鳳山是高雄第一大行政區，總人口數達35.9萬人，但是鳳山竟然只有1家星巴克？臉書社團《高雄點.》日前貼出鳳山第2家星巴克終於將開幕，意外引發網友討論，就有網友戲稱中央卡寮因為大寮1家都沒有，而也有網友認為住在文山特區好幸福，因為加上即將開幕的這家星巴克，文山特區周邊等於有4家星巴克。

日前臉書社團《高雄點.》貼出星巴克施工的照片，表示鳳山終於有第2家星巴克，位置在建國路三段與文濱路口附近，讓網友難以置信，有網友表示澄清路就有星巴克，加上位於光遠路的星巴克，為何說鳳山終於要開第2家星巴克？

▲目前鳳山僅有「鳳山光遠門市」這家星巴克。（圖／翻攝GoogleMap）

不過從地址來看確實目前鳳山區僅有「鳳山光遠門市」這1家星巴克，網友提到的「澄清文衡門市」所屬行政區是三民區，而三民區就有5家星巴克，反而人口數在高雄最多的鳳山區只有1家。

▲位於澄清路、文衡路口的星巴克「澄清文衡門市」，門牌是屬於三民區。（圖／翻攝GoogleMap）

不過也有網友發現住在文山特區好幸福，因為文山特區橫跨三民、鳳山2個行政區，因此包括「澄清文衡門市」以及將新開的門市都在文山特區旁，若加上緊鄰的鳥松區「本館門市」和「高雄長庚門市」，文山特區周邊等於有4家星巴克！

信義房屋鳳山文山店主任張源書表示，文山特區是鳳山房價較高的區段，不僅生活機能豐富，中古屋屋齡也較新，若是屋齡在10年內的中古屋房價每坪約22~25萬元，而10~15年的中古屋房價則有18~20萬元，相對其他地方更保值。

不過行政區有多少星巴克，似乎也成為網友討論的焦點，有小港區的網友就表示「每次喝個咖啡都要進去機場，沒帶行李又被問是不是在機場上班的員工」，也有大寮區的網友說「大寮沒有，是不是看不起大寮人」，更有網友爆笑回覆「一定是中央卡寮」。