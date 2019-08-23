東區首家娃娃機店求去！房東開高價找新租客　遭諷「梁靜茹給勇氣」

▲東區第一家大型娃娃機店求去，房東開出月總租金160萬元找新租客。（圖／翻攝自藍鯨房屋網頁）

記者詹宜軒／台北報導

進駐東區首家娃娃機店，宣告結束營業！號稱拯救東區的大型娃娃機店，位於敦化南路、忠孝東路口，去年第1季傳以每月80~100萬元租金，簽下1年合約。而該店苦撐至今，歷經經營者轉手，已在本月中悄悄關門。目前該店面也已釋出租賃需求，近百坪空間、開出160萬元租金求租，周圍業者也嘲諷：「高總價是一個隱憂，房東的『勇氣』，恐怕是梁靜茹給的。」

去年3月左右進駐東區的大型娃娃機店，傳出每月租金約100萬元左右，號稱「最有膽識」娃娃機店，但仍有不少人認為，隨著娃娃機店過分飽和，加上利潤趕不上租金，看壞該店面經營。而該店在8月初，轉手予知名加盟業者「含羞草日記」，卻也迅速在8月中結束營業，該業者在臉書粉專僅強調：「因為不可抗拒的因素，台北旗艦店必須遷移至新的地方。」詳細關店原因則不得而知。

▲夾娃娃機店攻佔東區之初，引發話題討論。（圖／記者葉佳華攝）

目前，該店面也已掛出招租告示，實際搜尋代租業者網站，發現全店開出月總租金160萬元求租，以實際使用面積約97坪拆算，每月每坪租金約1.65萬元。住商不動產企研室經理徐佳馨說：「以區域單坪租金1.8萬~2萬元來看，單價算是符合行情，不過因為面積近百坪，租金總價可能並非人人扛得起。」徐佳馨補充，娃娃機店競爭激烈，而東區店租高，加上近來市場明顯降溫，在內憂外患下只有退場。

香港商匯泓不動產副總經理吳懿倫認為，「此店面面寬不夠，切割出租困難。最大的出租障礙，會是因為總價。」吳懿倫也表示，「近期可能是因為受到傳言唐吉軻德的影響，東區有些房東蠢蠢欲動，想要調高租金。但整體來看，小型店面去化還是不難，大型店面房東，還是要再思考戰略為妙。」

▼東區大型娃娃機店已關門。（圖／讀者提供）