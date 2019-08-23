外國人買台灣房產　港仔最捧場！另有大宗來自神秘「避稅天堂」

▲香港人於2018年共取得約台灣1.6萬坪的建物面積。（圖／記者湯興漢攝）

記者張菱育／台北報導

香港房價位居世界第一，許多香港人幾乎買不起房，對於海外置產，香港人對台灣抱持高度興趣。根據統計，外國人取得台灣建物第一名就是香港籍，香港人於2018年共取得約1.6萬坪的建物面積，顯示外國人當中，以香港人來台購置不動產最為積極！

根據地政司統計，2018年外國人取得土地及建物面積，建物面積部分，第1名為香港籍，共取得約1.6萬坪的建物面積，其次是英屬維京群島的法人，第3名則是英屬開曼群島的法人；土地面積部分，第1名為英屬維京群島的法人，取得土地面積約1.9萬坪，其次則是日本人跟香港人。

根據相關規定，港籍人士在台灣投資600萬元（約152萬港元），即可獲得台灣的居留證，在出境不超過30天的前題下，住滿1年則能申請入籍台灣。而香港人到台灣退休過生活，依個人的財務能力不同而有不同的偏好，能力好一點的會選擇市中心的大坪數產品，預算有限的民眾可能會選擇北市以外的都會區，另外香港人喜歡山喜歡海，因此近年市場也傳出淡海新市鎮內，有些香港人購屋的消息。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，香港人來台定居的確是一種發展趨勢，根據過去經驗來看，香港人移民前2名首選應是加拿大與歐洲，第3名則是語言文化相近的台灣，香港人來台定居，有些人是為了討生活，有些人則是為了養老退休而到台灣生活，香港的生活緊湊壓力大，反觀台灣的生活條件就友善許多。

例如台灣的醫療資源完善，去醫院照個片子不用像香港動輒等半年以上，台灣的住宅環境、文化語言、醫療品質、物價水準對香港人有一定的吸引力，但是曾敬德指出，香港一般的上班族即使覺得台灣生活環境不錯，但香港與台灣薪資水準差異過大，一般香港的上班族，不容易放棄原有的工作到台灣生活，因此可能來台的還是以置產或退休族群為主。