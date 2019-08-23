一早驚醒「蛋黃派飛衝上天」　他傻愣：明明放冰箱...網爆雞皮

▲蛋黃派明明放在冰箱裡，原PO不解怎會在天上！（圖／翻攝臉書靈異公社）

網搜小組／劉維榛報導

上週有男網友中元節拜拜，結果拿起海苔一看，居然變成空氣包，他不禁笑虧「原來普渡真的會有好兄弟來吃！」近日一名男網友則分享獵奇照片，發現擺在冰箱的蛋黃派，竟然懸空在天上，讓他傻眼至極。

一名男網友在臉書《靈異公社》分享玄奇照片，日前早上起床，赫見天花板上有一包蛋黃派，他揉一揉定睛一看，發現包裝袋某一角卡在石灰板縫裡，讓他嚇得起雞皮疙瘩直呼「有可能是老鼠嗎？還是蜘蛛？或者壁虎？」

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▲包裝袋夾上天花板縫隙！（圖／翻攝臉書靈異公社）

畢竟現在正值農曆七月，詭異狀況容易跟阿飄扯上邊，對此，原PO解釋，家裡一層樓高度有2米9，一般人不太可能跳上去惡作劇。更讓他百思不得其解的是，平常蛋黃派放在冰箱裡面，不知蛋黃派是如何飛上去的。

▲原因仍未解，原PO表示「有網友說老鼠倒掛輕鋼架！」（圖／翻攝臉書靈異公社）

照片曝光後，引發大批網友朝聖一睹奇觀，紛紛笑稱「這老鼠還會記得關上天花板@@…這神了這」、「上次有看過壁虎偷咬內褲的」、「很多人說是老鼠？可是牆壁是平滑的，鼠是要怎麼爬上去？！」、「拿去驗唾液DNA，就知道是什麼動物的基因殘留了」、「上面的空氣比較新鮮」、「後面蛋黃哥就會登場了」、「 蛋黃派『精』吧」、「老鼠夾帶闖關失敗 只好留在原處了」。

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