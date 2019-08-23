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想住北捷沿線！他嘆1200萬「買不到房子」　網打臉...曝這些區：絕對有

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▲套房（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲想買2至3房，房仲建議抓30坪上下！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

不少年輕人感嘆買房如夢，近日卻有北市網友感嘆「怎買不到房子！」他透露，預算抓1200萬元，看多間捷運沿線的民宅，根本買不起。對此房仲建議，往捷運末端站開始找，是有機會的。

「喜歡的都好貴！」一名網友在PTT的home-sale板上透露心聲「怎買不到房子？」為了通車方便，他一直想買捷運沿線的房子，不過看中意的美宅，房價卻讓他高攀不起。

無助之下，他好奇一問，若預算有1000至12000萬元，想買2至3家庭房，「台北沿線都可以，有沒有那些社區是CP值高的，有推薦的嗎？」

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▲想住北捷沿線！他嘆1200萬「買不到房子」　網打臉...曝這些區：絕對有（圖／翻攝PTT）

▲也有網友直呼，想住台北乾脆用租的！（圖／翻攝PTT）

求助文一貼出後，不少網友給予熱心建議，「迴龍可以啊」、「頂埔也可以」、「新北老舊小房也許有機會」、「1200萬，重劃區有小坪數吧」、「土城、二重重劃區，不然就淡水啊」、「1200萬買北桃園2-3房剛剛好，搞不好還能買車位」、「1200萬北捷末端絕對有，少在那邊」、「永寧站附近有」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德建議，1200萬的價位可從北捷的末段站開始找房，若可接受新北市的話，其實有很多建案可挑選。至於2至3房，他說，可抓30坪上下，一坪如果若在40萬，頭期款要先準備240萬左右。

►生火了！連我媽都用到發光

關鍵字：捷運.北捷房子買房

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