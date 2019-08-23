履約保證不只是「保管價金」！安新建經：慎選公正機構很重要

▲履約保證需慎選第三方公正機構辦理。（圖／安新建經提供）

房產中心／綜合報導

房屋買賣屬大筆金額交易，若遇到不肖建商，或是不良二手屋屋主，恐賠了夫人又折兵，因此透過第三方公正機構進行「不動產買賣價金履約保證」相當重要，交易價金委由該方保管，但要如何確保安全、直到完成交易手續？執行履約保證機構，需具備風險控管能力，保障消費者權益外，也應協助消費者篩選合作的仲介、代書等。

安新建經提醒消費者，在選擇履約保證第三方機構，包含建經公司等，應檢視其保證內容，不只是「保管價金」的功能，更要能協助消費者降低風險。為此，安新建經於2018年，委由勤業眾信諮詢建議與輔導，設計符合消費者權益的服務機制。

為提供消費者最大保障，安新建經祭出業界最高標準的服務模式「建立以消費者為核心的內控制度」，包括開具保證書監管流程、確實為消費者篩選合作通路、評估委託人事先出款的風險，協調或協助處理「未結案案件」。

安新建經指出，主動為消費者「篩選合作通路」的作法，是建議消費者應與優質的仲介公司及與仲介公司往來的代書合作，首要降低了消費者的交易風險。其次，安新建經更會進一步確認交易的真實性，審查買賣合約，包括總價付款之合理性，同步降低消費者與銀行承保的風險。

由於買賣雙方交易流程中，有些會提出事先出款的需求，包含賣方可能需支付新購屋的價金等，雖此部分可與買方約定不納入履保金額內，安新建經仍會審查賣方的信用狀況，進而建議買方是否要提前支付，或者降低支付的金額。

此外，安新建經每周定期追蹤與盤點出款3個月之未結案與逾6個月未結案，為消費者、代書及仲介把關，若過程中有法律專業協調等需求，安新建經均會積極協助，確保消費者的交易安全。