爸媽要他買「一家4口」可以住的房！　台南男無奈：還要免費讓27歲弟住…

▲網友都建議他，先顧好自己再說。（圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者黃可昀／綜合報導

一位剛滿30歲的台南網友最近計畫買房，原本打算用500萬預算在市區買一間2房新大樓，還能享受社區內健身設備等等，但爸爸卻突然要求他買一家四口可以一起住的房子，代表他必須退而求其次買舊公寓，最後還有可能要揹房貸，而且「我弟已經27了還在念研究所，根本不想出來工作」，自己辛苦買房還要免費讓弟弟住進來，讓他覺得非常不平衡。

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▲原PO原本想買一間2房社區大樓自己住。（圖／pixabay）



原PO在《mobile01》表示，目前手頭有大約100萬存款，年薪70萬左右，爸媽屬於比較揮霍的個性，所以全家人一直都是住在租來的房子，最近他計畫買間屬於自己的房屋，而且一個人住的話2房綽綽有餘，不過，如果依照爸爸的意見，同樣500萬預算要買到4人住的房，能挑選的物件可能就只剩下老舊公寓。

網友則建議，「幹麻聽您父親的話，最後就會像我一樣，快到五十歲了突然揹上一千多萬的貸款」「你弟都不用出錢就有房子住也太爽，你還是顧好自己吧」「恕我直言，做父母的叫兒子擔房貸，一點責任感都沒…」「大家一起住就大家都要出錢」「繼續租房子一起住比較好，總比以後為了房貸撕破臉。」

也有人提到，如果原PO現在買房給家人住，將來要結婚時就會出問題，「今天家人都住進來，也不幫忙付貸款，改天你自己結婚了有居住需求時，你又沒能力買下一間房，你也沒能力請家人搬，那怎麼辦？」「未來還有結婚、汽車、保險、投資，要為自己留點後路。」

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