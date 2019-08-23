水族箱療癒炸！風水達人曝「破財禁忌」...3招秒化解

不少人在居家空間中會擺放景觀水族箱，看著魚兒在裡面優游自在的游來游去，就很舒壓，除了考量水質、溫度、含氧量等問題外，水族箱的擺設位置，就居家風水來說，也是至關重要，提出幾點可供參考：

壞風水：

01忌擺放太高或太低

水族箱放太高會壓抑家人運勢，站起來超過眼睛水平高度即是太高；而擺放太低則會阻擋貴人運，造成財運不順。

02忌擺放財神下

所謂「財規財位」，應要將財神擺放在財位上才能迎福聚財，若在財位置放水族箱，而上方再擺放財神，就會變成「正神下水」的風水問題，會有破財之虞。

03忌正對爐灶

水族箱的水與廚房的火，在風水學上風水相剋，造成家人健康問題，盡量避免水族箱與爐火位在同一直線相對。

好風水：

01宜擺放在凶方

水族箱具有化煞的作用，可擺放在凶方解除外煞的問題。

02宜擺在財位

流動的水就如同滾動的運勢，放在財位上可帶來財運。

03宜擺放在沙發前

從家居風水來看，以水作靠山是不妥當的，因為水性無常，心性會因之容易紊亂不穩，影響居宅的安定。

其實水族箱就如同家中一道美麗的流動風景，風水忌宜的標準每個人不同，重點是，居住其中能感受身心舒適、快樂平安，這就是水族箱理想的擺放位置囉！

你有裝修需求嗎？請先找幸福經紀人免費服務

http://www.hhh.com.tw/modules/gs/hhh/event/agent/index.html

讓你信任、安心，輕鬆擁有一個幸福的家【立即連繫幸福經紀人】 0800-366-086