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房仲催簽約　日籍夫妻衰買海砂屋...夜不能寐怕房垮

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▲▼消費者購屋一定要檢查是否有漏水或鋼筋外露問題，保障自身權益,海砂屋,漏水,天花板,水泥剝落。（圖／信義房屋提供）

▲消費者購屋一定要檢查是否有漏水或鋼筋外露問題，保障自身權益。（圖／信義房屋提供）

房產中心／綜合報導

日籍小夫妻本來為了雙語學區及優良生活品質而購買天母公寓，豈料入住後才發現是海砂屋，讓他們連睡覺都怕被掉落的水泥砸傷。專家建議，若有發現是海砂屋，可依民法規定向原屋主主張出賣人需負瑕疵擔保責任，要求解約或減少價金，如仲介違反調查義務，亦可請求仲介退還仲介費及損害賠償，程序上並可透過「消費者服務中心」與「調解委員會」進行協調，若均無法解決，則需透過訴訟為自身爭取權益。

根據三立新聞報導，台北市天母一名消費者投訴，與日籍丈夫透過永慶房屋看中一戶天母公寓，看屋隔天仲介就以很多人詢問此房為由，催促趕快付訂簽約，更在簽約過程中，要求消費者簽署放棄氯離子含量檢測及相關權益的「增補契約書」；消費者因不熟悉高氯離子建物為何，但仲介及其團隊均稱只是個數據並無意義，沒想到入住不到一星期開始漏水，請水電工維修拆除天花板後，赫然發現陽台、天花板，水泥剝落、鋼筋外露嚴重，更被請來的台北市結構技師公會技師研判為海砂屋。

針對該案例成交後，發現房屋有漏水甚至是海砂屋的問題，消費者該如何為自己主張權益？專家表示，買方可依據《民法》規定向賣方主張「出賣人需負瑕疵擔保責任」，依法請求解約或請求減少價金，即當出賣人將房屋交給買方時，不能有效用、品質減損，或價值減損的瑕疵，而漏水屋、海砂屋屬效用、品質減損，海砂屋更可能有嚴重價值減損，前屋主必須賠償買方。又仲介業者如就屋況瑕疵調查有疏失或故意隱瞞情況，買方可要求仲介業者亦應負賠償責任。

台北市建築管理工程處更在今年4月公告，目前台北市公告列管「須拆除重建」的海砂屋，計有49件，約2365戶。建管處針對當中515戶無正當理由仍持續使用之建築物，均依法裁罰所有權人5000元以上、6萬元以下罰鍰，並得連續處罰，藉以督促社區住戶早日整合重建意願，儘速拆除重建。

消保官建議，當消費者發生購屋糾紛時，可找各區公所的「調解委員會」或向法院聲請調解。若消費者是經仲介而購屋，可先透過購屋買賣的仲介進行協調，也可找各地方政府的「消費者服務中心」進行申訴，以加速糾紛的處理。

關鍵字：天母海砂屋漏水公寓損害賠償房仲

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