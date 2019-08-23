夢想中的美宅！裝修前「公領域機能」要or不要　大補帖一次看

作者：幸福空間
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在上一篇文章《找設計師前，先問自己關於裝修的幾個問題》當中，針對自身的裝修需求進行初步的暸解與評估，當清楚的輪廓出自身對裝修的需求之後，緊接著便是針對個別空間的機能思考；這篇文章裡將針對玄關、客廳、餐廳、廚房、書房等，一般被劃作「公領域」機能空間，逐一思考其各自的用途與功能，更詳細的描繪自己未來家的藍圖。
《玄關》
玄關其實是真正需要「五臟俱全」的空間，作為家中與外界的銜接，家中成員每人每天至少有兩次會使用此空間，因此有許多的收納、機能細節都在此處；對於常有來客的家庭來說，玄關更是迎賓的第一印象，有了確切的功能需求，在規劃上更容易兼顧美觀與機能！
入門後便是客廳的格局，將出入需要的機能延續到入口後方餐廳一側，以大片黑鏡門片巧藏衣帽櫃，用以就近收納外出服、公事包，不再造成室內的凌亂。(演拓空間室內設計／好的設計 讓生活簡單無負擔)
《客廳》
客廳在傳統上代表的是一個群體的概念，在一個人的居住空間中，客廳其實是常被省略的區塊，而客廳作為群體的交流中心，在電視機取代神明桌或壁爐成為客廳重心時，客廳在現代人的生活中便多了一份娛樂的需求。
位於山坡上的別墅建築，望出去便是大片的茶園，在現代感的設計當中盼望保留傳統生活與好友品茗的生活習慣，故於客廳後方加設泡茶區。(楊煥生建築室內設計事務所／半山建築 Semi-mountain Architecture)
《餐廳》
在外食便利與依賴電視媒體的今日，全家人在餐桌上純粹用餐的情形，除了在外食餐廳之外，大抵只有過年過節的幾次；也因此現代人的餐廳機能常與客廳做開放式規劃，或者與書房等工作區塊結合，提升空間的使用效率。
以玻璃屋形式，打造了和日光與自然約會的午餐地點。鮮艷的抱枕和花藝，從中點亮了靛色地帶，令人滿心期待餐敘時刻的到來。 (齊舍設計事務所／靛空 一景一世界)
《廚房》
隨著大街上樹立起琳瑯滿目的餐廳與小吃，與現代人朝九晚五再加班的忙碌生活步調，對廚房的需求走向了「M型化」的趨勢，喜歡在家煮食的人多半也喜歡在家烘培或鑽研料理，而不擅料理的人可能只需要電磁爐就能完成一餐，因此一直以來就是收納與機能規劃重頭戲的廚房空間，在機能上更需要仔細思量。
開放形式的餐廚概念，讓中島除了作為工作平台之餘，也能成為餐區與廳區的機能延伸。(AWORK DESIGN 而沃設計／開敞 河岸美居)
《書房》
SOHO族需要一個機能齊全的辦公室、喜愛閱讀的一家人希望家就是座圖書館、父母希望給孩子一個安靜的K書空間；總總不同的需求說明了書房是一個「非必要的機動空間」，規劃上常因成員或使用習慣的不同而改變，裡頭的機能也沒有定制，有時甚至分散至其他空間當中靈活使用。
餐廳是主要活動中心，除了是家人交流生活、伴讀的天倫園地，更是屋主夫婦與博士班學生召開讀書會的聚會場所。(夏川空間設計工作室／小房換大房 一圓屋主夢想家)
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