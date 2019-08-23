夢想中的美宅！裝修前「公領域機能」要or不要　大補帖一次看

在上一篇文章《找設計師前，先問自己關於裝修的幾個問題》當中，針對自身的裝修需求進行初步的暸解與評估，當清楚的輪廓出自身對裝修的需求之後，緊接著便是針對個別空間的機能思考；這篇文章裡將針對玄關、客廳、餐廳、廚房、書房等，一般被劃作「公領域」機能空間，逐一思考其各自的用途與功能，更詳細的描繪自己未來家的藍圖。

《玄關》

□ 門外是否有空間設置外玄關？

□ 是否介意省略玄關空間，開門便看見客廳全貌？

□ 鞋子一般脫在屋內或屋外？需不需要更換室內鞋？

□ 是否考慮設置穿鞋椅或扶手？

□ 除鞋櫃外是否需要雨具、公事包、外衣、鑰匙等物品的收納空間？

□ 需要收納的鞋有多少？家中一次至多會有多少客人？

玄關其實是真正需要「五臟俱全」的空間，作為家中與外界的銜接，家中成員每人每天至少有兩次會使用此空間，因此有許多的收納、機能細節都在此處；對於常有來客的家庭來說，玄關更是迎賓的第一印象，有了確切的功能需求，在規劃上更容易兼顧美觀與機能！

入門後便是客廳的格局，將出入需要的機能延續到入口後方餐廳一側，以大片黑鏡門片巧藏衣帽櫃，用以就近收納外出服、公事包，不再造成室內的凌亂。(演拓空間室內設計／好的設計 讓生活簡單無負擔)

《客廳》

□ 主要功能是家人休閒起居或者接待客人？

□ 是否要與餐廳、廚房、書房、吧檯結合？

□ 是否需要安裝家庭劇院、音響、電視遊樂器？周邊物品需要如何收納？

□ 有無特殊的物品需要安置？如：運動器材

□ 需要多少的展示空間？或者其他的收納習慣？

客廳在傳統上代表的是一個群體的概念，在一個人的居住空間中，客廳其實是常被省略的區塊，而客廳作為群體的交流中心，在電視機取代神明桌或壁爐成為客廳重心時，客廳在現代人的生活中便多了一份娛樂的需求。

位於山坡上的別墅建築，望出去便是大片的茶園，在現代感的設計當中盼望保留傳統生活與好友品茗的生活習慣，故於客廳後方加設泡茶區。(楊煥生建築室內設計事務所／半山建築 Semi-mountain Architecture)



《餐廳》

□ 家中成員有多少？有沒有在餐桌用餐的習慣？

□ 與朋友相聚時是否會運用餐廳空間？

□ 是否與書房、吧檯、廚房結合？

□ 有無在用餐時會使用的電器設備？如電視、電磁爐…

□ 茶水相關設施一般規劃在哪個空間？是否有儲藏零食的習慣？

□ 有無杯盤、酒等收藏？是否需要餐櫃、酒櫃？

在外食便利與依賴電視媒體的今日，全家人在餐桌上純粹用餐的情形，除了在外食餐廳之外，大抵只有過年過節的幾次；也因此現代人的餐廳機能常與客廳做開放式規劃，或者與書房等工作區塊結合，提升空間的使用效率。

以玻璃屋形式，打造了和日光與自然約會的午餐地點。鮮艷的抱枕和花藝，從中點亮了靛色地帶，令人滿心期待餐敘時刻的到來。 (齊舍設計事務所／靛空 一景一世界)

《廚房》

□ 下廚的頻率？是天天煮、偶爾使用還是少用？

□ 家中通常誰做飯？常有的煮食方式是熱炒還是水煮？

□ 目前的廚房的電器種類有多少？

□ 是否有不常使用的小家電？如：豆漿機、製麵機、果汁機…

□ 希望的格局是開放式還是封閉式？

□ 廚具的形式希望一字型、L字型、U字型或者中島廚房？

隨著大街上樹立起琳瑯滿目的餐廳與小吃，與現代人朝九晚五再加班的忙碌生活步調，對廚房的需求走向了「M型化」的趨勢，喜歡在家煮食的人多半也喜歡在家烘培或鑽研料理，而不擅料理的人可能只需要電磁爐就能完成一餐，因此一直以來就是收納與機能規劃重頭戲的廚房空間，在機能上更需要仔細思量。

開放形式的餐廚概念，讓中島除了作為工作平台之餘，也能成為餐區與廳區的機能延伸。(AWORK DESIGN 而沃設計／開敞 河岸美居)

《書房》

□ 只是收納書籍或者會天天使用？是否需要於此辦公？

□ 希望的格局是開放式還是封閉式？

□ 主要使用的人是誰？那些家庭成員會使用？

□ 藏書種類有哪些？目前藏書量有多少？是否有定期買書的習慣？

□ 家中電腦使用的區塊是否一併規劃於此？

□ 習慣看書的姿勢？是慵懶閱讀或者認真筆記？

SOHO族需要一個機能齊全的辦公室、喜愛閱讀的一家人希望家就是座圖書館、父母希望給孩子一個安靜的K書空間；總總不同的需求說明了書房是一個「非必要的機動空間」，規劃上常因成員或使用習慣的不同而改變，裡頭的機能也沒有定制，有時甚至分散至其他空間當中靈活使用。

餐廳是主要活動中心，除了是家人交流生活、伴讀的天倫園地，更是屋主夫婦與博士班學生召開讀書會的聚會場所。(夏川空間設計工作室／小房換大房 一圓屋主夢想家)

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