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另類台灣之光！衛武營獲選世界最佳景點　周圍新案房價上看3字頭

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▲▼衛武營助漲周邊房市。（圖／Andrés Gallardo Albajar攝）

▲衛武營被《時代》雜誌選為100個2019世界最佳景點之一，周邊房價也水漲船高。（圖／Andrés Gallardo Albajar攝）

記者陳建宇／高雄報導

根據美國《時代》雜誌最新一期報導，評選出100個「2019年世界最佳景點」（World’s Greatest Places 2019），衛武營名列「最佳參訪景點」項目，而衛武營周邊的建案，也得到文化設施的加分效果。業者認為，未來該區段新案房價，有機會站上3字頭，甚至超越文山特區。

衛武營是《時代》雜誌進行評選以來，首度登上此榜單的台灣組織，衛武營表示，營運團隊致力於和眾人一起打造一座「眾人的藝術中心」，能夠獲得國際媒體《時代》雜誌青睞，以文化軟實力為台灣在世界舞台上發聲，這是集結過去到現在，眾人努力而來的成果。

而衛武營的威力不僅讓國際雜誌折服，就連周邊房市也受到激勵。高雄市代銷公會常務監事謝哲耀表示，目前衛武營周邊因為可用腹地不夠，因此新推案不多，僅有「仁發兩廳院」、「園丰景」等建案，遠一點則有「富邦大無疆」，但目前現有的這些建案成交價，已經來到每坪23~25萬元。

謝哲耀認為，衛武營就像高雄市文化中心、科工館等設施一樣，對附近的房產價值性有非常大的助益，目前推案少，是因為沒有土地，但若鄰近的「國泰自辦重劃區」完成規劃，未來就有土地可以釋出，勢必會是建商爭搶的目標，未來房價更可望站上3字頭，甚至超越目前鳳山房價最高的文山特區。

關鍵字：衛武營時代雜誌房價鳳山文山特區

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