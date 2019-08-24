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阿母驚見浴室「2塊菜燕」臉綠：妳的嗎？女兒一看羞紅　老司機暴動：好兇

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▲阿母驚見浴室「2塊菜燕」臉綠：妳的嗎？女兒一看羞紅　老司機暴動：好兇（圖／翻攝臉書爆廢公社公開版）

▲花瓣造型的「菜燕」，其實是胸貼啦！（圖／翻攝臉書爆廢公社公開版）

網搜小組／劉維榛報導

誤會大了！一名女網友出賣媽媽糗事，日前媽媽從浴室走出來，急問她「兩塊『菜燕』是妳的嗎？」真相噴笑，其實是原PO的性感胸貼，更自爆，調皮女兒竟然拿去當護膝，讓人哭笑不得。

「我要抱怨我媽…可以不要這樣嘛！」一名女網友在臉書《爆廢公社公開版》分享超糗故事，日前老母從廁所走出來，一頭霧水問道「欸～廁所裡面那兩塊『菜燕』是妳的嗎？」原PO也滿臉問號，完全來不及反應「蛤！什麼菜燕？」

下秒原PO腦袋瓜浮現一樣貼身私密物，忍不住噗哧一笑，趕緊向媽媽解釋「那是我的胸貼好嗎，什麼菜燕啦！」老母得知真相後，尷尬笑得離開現場。原PO翻白眼調侃，明明是性感的胸貼，日前還被女兒當成玩具，「偷拿去貼在她的膝蓋當護膝」，好氣又好笑。

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▲阿母驚見浴室「2塊菜燕」臉綠：妳的嗎？女兒一看羞紅　老司機暴動：好兇（圖／翻攝臉書爆廢公社公開版）

▲老司機暴動大喊，好兇！（圖／翻攝臉書爆廢公社公開版）

照片曝光後，釣出大批老司機歪樓回應「草莓口味嗎？」、「豪大大胸貼」、「兩塊紅龜粿」、「菜燕有乳香」、「還真的很像，老媽真的很風趣」、「你應該跟你媽說：其實那個是果凍，說退熱貼也ok啦」、「還好媽媽沒偷咬一口」、「明明就水晶餃」、「那只是…媽媽的暗號啦！講這麼大聲」、「改天就看到媽媽拿去煮湯了」。

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關鍵字：胸貼菜燕媽媽女兒廁所浴室

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