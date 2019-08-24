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「考生下課就睡覺！」補習套房9坪近800萬　網看傻：買下去貸貸相傳

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▲「考生下課就睡覺！」補習套房9坪近800萬　網看傻：買下去貸貸相傳（圖／翻攝臉書房子賠售就是爽）

▲北車補習套房9坪近800萬！（圖／翻攝臉書房子賠售就是爽）

網搜小組／劉維榛報導

不少學生下課會到台北車站補習，某一房仲擺出一間9坪套房，要價近800萬元，甚至喊出「考生下課就睡覺，休息是為了孩子的未來！」掀起大批網友譏諷，「買下去『貸貸相傳』，兒子的未來就是揹房貸！」

一名男網友在臉書公開社團《房子賠售就是爽》上傳一張照片，他透露，日前恰好經過台北車站，看在地上有一張賣屋廣告，斗大的標題寫著「補習街套房，18樓9.92坪，總價793萬元」，下方備註「考生下課就睡覺，休息是為了孩子的未來！」

為了吸引路人注意，這家房仲業者可說是無所不用其極，PO也忍不住笑虧，「真的是什麼鬼話都講的出來！XD」，正因為北車是交通轉運樞紐，補習班更是遍地開花，每到下課時間，南陽街都會湧入大批學生補強課業。

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▲「考生下課就睡覺！」補習套房9坪近800萬　網看傻：買下去貸貸相傳（圖／翻攝臉書房子賠售就是爽）

▲網看傻，難道房貸也「貸貸相傳？」（圖／翻攝臉書房子賠售就是爽）

照片曝光後，掀起社團內的網友關注，紛紛笑虧「800萬，我都可以鄉下蓋豪宅了」、「一輩子重考的概念」、「買下去『貸貸相傳』，兒子的未來就是揹房貸」、「800萬讓孩子去國外求學、國外就業，投資報酬率更高」、「然後在套房開趴，太自由了！就不回家了，也考不好落榜了」、「如果子孫註定都要補習，何不拿700萬投資補習班？」、「南部可以買透天了」。

對此，信義房屋西門捷運店主任吳維文表示，曾買賣過北車附近的12坪套房，價格落在700至800萬元，文章中這一間的確有點偏高價。她解釋，許多家長為了孩子未來學區，會先買（或租）小套房，就是先卡位的概念，搶先設戶籍後，以利後續就讀明星學校。

另外，吳維文解析，台北地狹人稠，房市比較偏「總價市場」，許多人買房會以總價當作優先考量，再去挑適合的房子，就算坪數真的比較小，不過北市租屋市場需求大，為了想轉售或出租都大有人在。

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關鍵字：台北車站補習套房考生學生

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