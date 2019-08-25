「民生社區」房價高卻很不方便？　網：那只是老台北人的夢想

▲網友認為，民生社區最大缺點是停車不方便。（圖／記者黃靖惠攝）



記者黃可昀／綜合報導

提到台北市松山區的民生社區，不少人的印象就是「好野人」，一名網友在網路論壇《mobile01》表示，他很納悶為什麼民生社區都50年了，附近沒有什麼停車位，離捷運站也有段距離，為何出價還要一坪90萬？網友則分析，「老了住那邊很悠閒，晚上超安靜，還有很多公園，離信義區也不遠，很多學區也不錯，這就是人家的優勢。」

▲但仍有很多人喜歡民生社區的清幽感。（圖／記者黃靖惠攝）



對於民生社區的高房價，網友分為兩派看法，一派認為該區生活機能不錯，所以房價貴的合理，「要說那邊沒有捷運，但是公車可以到達的地方還不少，環境也算安靜，綠地也很多，算是很自成一格的社區」「這邊就是悠閒，養老超適合，住了十幾年，當初要搬離的時候很捨不得」「我對這裡的印象就是天空的藍、公園的綠，還有離東區信義區騎腳踏車不用30分，想想貴也不是沒道理。」

►超爽DER！點我現賺 2188



另一派則覺得，其實民生社區只是貴在名氣而已，「這個地名已經有他的價值性，就和天母一樣」「因為台北早期的有錢人都住那啊～」「因為那邊是老台北人的夢想，你有那邊的門牌＝你是社經地位上級的國民的意思。」

這派網友之所以覺得，民生社區不該這麼貴的原因是，「在台北住了20幾年，民生社區去不到三次（經過不算），完全不會想住那邊，路小加上兩旁車停滿，路又更小了，停車場很少離捷運又遠」「住過信義及中正區，民生社區也不會特別想去，就跟天母的感覺差不多吧」「回家還要找停車位，光這一點馬上被打槍了。」

►不為人知的房產小秘密都在這，ETtoday房產雲讓你掌握房價波動