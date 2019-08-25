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婆婆「冷氣開28度」她氣炸：不如別開！　網洗版：很剛好啊還會冷耶

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▲▼婆婆冷氣開28度。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲婆婆冷氣開28度，當時室溫達27度。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者黃可昀／綜合報導

許多人為了節省電費，會將冷氣溫度調高一點，新北市一位媽媽就在臉書《爆怨公社》表示，她假日會和老公帶孩子到公婆家過夜，但2個兒子卻頻頻喊著「好熱，睡不著」，她一拿起冷氣遙控器才發現，溫度竟然設定在28度，明明才剛換新的變頻式冷氣，婆婆卻為了省電費讓小孩熱到滿頭大汗。不過，不少網友指出，他們平常都開27度就很冷了，28度其實還好，「28度真的還可以，最低就27度。」

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這位媽媽表示，由於公婆是住在頂樓加蓋，夏天室內溫度非常高，當天是下午5點過後才開冷氣，但過了一會發現怎麼都不涼，才發現溫度被婆婆調成28度，讓她忍不住直呼，「調這麼高，不如不要開好了！」

有些網友認為，「28乾脆不要開，浪費電」「28大部份在送風，乾脆不要開了」「開這樣反而浪費電，溫度降不下來，就會一直重覆運轉」「其實還是要看房間跟冷氣大小，房間太大或冷氣噸位不夠，28度是還真的蠻悶熱的。」

▲▼婆婆冷氣開28度。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲不少人也習慣都開28度加電風扇。（圖／翻攝自爆怨公社）

但也有很多人表示，其實28度就很涼了，「我真的都開28耶，會冷啊」「28+電扇很涼」「我吹28，比較不會起床喉嚨痛覺得冷」「我家27-28加電扇，真的剛好」「我也28就很冷啦，冷氣都一直有在保養就是了」「28度適合坪數小、10坪內，搭配電扇才有效果」「28不會熱啊…冷氣要定期清洗自然會很涼。」

還有人提到，原PO婆婆可能是怕小孩會冷才把溫度調高，並不是為了省電費，「應該是傳說中的阿公冷阿嬤冷～阿公阿嬤永遠最怕孫子冷」「我覺得是長輩怕小孩冷，所以調高的。」

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關鍵字：冷氣省電爆怨公社

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