冷氣窗保麗龍被吹走「牆壁升級景觀窗」！高雄女心涼掉　網笑：拿泡麵補啊

▲從洞裡看出去夜景還不錯。（圖／翻攝自爆怨公社，下同）



記者黃可昀／綜合報導

白鹿颱風快閃離開台灣，但也帶來不少強風和降雨，高雄一名女網友24日回家時，突然覺得房間有股莫名的涼意，一望向冷氣窗才發現，上頭的保麗龍竟然已經隨著颱風遠去，牆壁剩下一個巨大又淒涼的黑洞，而且風雨還不斷吹進房間，讓她的心也頓時涼掉。其他網友見到這景象，全都哭笑不得地說，「順便看夜景啊！」

►生火了！連我媽都用到發光



▲趕快先用紙箱擋住，但下秒就又飛走了。



原PO在臉書社團《爆怨公社》表示，風雨不斷從之前裝冷氣窗的大洞吹進來，她情急之下只好先用紙箱與掃把堵住，沒想到後來連紙箱也隨風而去，幸好弟弟趕快搬來衣櫃救援，媽媽還在衣櫃上方的小櫃子加了雨衣，總算暫時把大洞給擋住，勉強撐過了風雨交加的夜晚。

▲最後總算把洞堵住了，不用再待在房間還被雨淋。



由於從牆上的大洞看出去，能見到遠方大樓零星的燈光，還有在馬路上行駛的車輛，景色似乎還不錯，因此許多網友都笑說，「順便看夜景」「親近自然風」「吹啊吹啊~~~我的驕傲放縱」「對不起我嘴角失守」「拿泡麵來補啊，網路不是都有教？」「那個窗…美的像幅畫」「觀景窗」。

留言中也有不少人有過相同經驗，「我也遇過.....整晚一直在客廳拖地」「我有碰過，最後拿珍珠板，記得兩面都要貼」「之前我跟朋友住11樓...他房間冷氣孔的珍珠板也被莫拉克吹走」「之前颱風我房間也是這樣，我只能先用枕頭+N包衛生紙填起來，地上再放不要的布吸水。」

►最新房產消息不漏接，快加入ETtoday房產雲