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環狀線交通黑暗期過 　新店人迎來40年老牌蛋糕店　

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▲▼北市蛋糕老店「紅葉蛋糕」將進駐新店。（圖／記者黃靖惠攝）

▲北市蛋糕老店「紅葉蛋糕」將進駐新店。（圖／記者黃靖惠攝）

記者黃靖惠／綜合報導

新店人好口福！名店一間接著一間開，繼「拿坡里炸雞店」到捷運小碧潭站展店後，現在台北40年老店「紅葉蛋糕」也到民權路、捷運大坪林站周邊開店，預計9月1日試營運，再加上近期多間餐飲店一同進駐，也一掃先前因捷運環狀線施工，導致交通黑暗期的陰霾。

環狀線第一階段新店大坪林到新北產業園區站，預計今年底將通車，其中捷運大坪林站出口前、民權路沿線商家，因道路施工、交通陷入黑暗期，許多業者生意受影響遷離，隨工期進入尾聲，許多連鎖店再度回籠。

其中台北40多年蛋糕老店「紅葉蛋糕」也插旗捷運站旁，步行不用1分鐘，即可見店外白底紅字的招牌高掛起，而今天記者前往現場觀察，原先合併2間店面的日本料理店撤離後，其中一間出租紅葉蛋糕店，工作人員表示，預計9月1日正式營運。

▲▼北市蛋糕老店「紅葉蛋糕」將進駐新店。（圖／記者黃靖惠攝）

▲北市蛋糕老店「紅葉蛋糕」將進駐新店。（圖／記者黃靖惠攝）

信義房屋大坪林店店長林家靖表示，民權路段多餐飲業進駐營業，其中又以建國路至北新路三段之間人潮最多，除了有捷運接駁外，另有佳瑪百貨購物人潮支撐，其次距離捷運站最近、北新路到中興路段，為餐飲群聚的成熟商圈，也是此次「紅葉蛋糕」進駐地段。

林家靖說明，北新路至中興路之間店面租金行情，單坪4200～4700元，9月初將試營運「紅葉蛋糕店」現址，前身是日本料理店，為2間店面打通，變成1間大店面，總坪數48坪，包含主建物騎樓、地下室、後方平台等附屬建物。

他分析，紅葉蛋糕進駐短期內造成商圈話題；長期除了店面鄰近捷運站出口，佔盡地理位置優勢外，再來附近多餐飲產業群聚，包含韓式料理、火鍋、日本料理等，吸引民眾用餐後離去時順道消費。

關鍵字：紅葉蛋糕蛋糕新店捷運站民權路

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