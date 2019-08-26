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「房價近10年最高點」害雲林媽媽不敢買！　過來人點醒：之後只會越來越貴

ETtoday房產雲

▲房地產,房產,不動產,打房,買房,置產,房市,空屋稅。（圖／記者林敬旻攝）

▲越來越多人發現，房價只會一年比一年高。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者黃可昀／綜合報導

一名住在雲林虎尾的媽媽最近有計畫要買房，但看上的物件都超過1200萬，買下幾乎等於花光財產，而且日後的生活品質也會受到影響，所以她和先生目前打算「先租不買」，不過，看著2個孩子一天天長大，公公又一直暗中施壓，令她相當為難。

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原PO在網路論壇《mobile01》表示，她和先生觀察到「房地產目前處在近10年的高點」，應該先把買房的錢存下來，以後孩子上小學了再買房，由於現在小孩最大的也還未滿3歲，所以夫妻倆還有很多年能打拼。

不過，爸媽認為他們太挑剔了，「說虎尾郊區700萬左右就有新的了，或是買二手中古屋就好了！」讓她懷疑自己是不是很龜毛，也想知道虎尾未來的房價走勢究竟如何。

▲▼台北市內湖區星雲街,房市,街景,房產。（圖／記者張菱育攝）

▲原PO打算等孩子長大再買房，但網友認為屆時會更貴。（示意圖／記者張菱育攝）

有網友建議，目前還是用租的才是上策，「建議樓主還是先用租的，我的想法不是經濟的方面，而是你要買的地區，你要先去住看看，是否各方面都滿意，畢竟租一年也才10多萬而已，但買房子就是500到一兩千萬的情形了。」

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也有很多人勸原PO，現在不買，之後只會越來越貴，「小弟我也在這潛水好久了，也一直相信會跌會跌的，雖然看的時間沒很長，大約就看了5年左右，但只看到他一路慢慢的漲起來」「你的問題 我以前也這樣想過，就一路看了三年左右的房子吧，喜歡的新建案真的太貴了，下不了手，一路看就每年都漲....」「房價只會越來越貴，尤其是市區的。」

還有人說，其實「房價是近10年來最高點」這句話好幾年前就有人說過，「現在是不是高點沒人敢講，這個得你自己去判斷，不過五年前就有人在喊高點要等，等到現在的房價應該快崩潰了」「10年高點這句話早在2012就有人這樣講了」「我從七年前開始斗南看房，同一條路從透天大概500多萬，直到三年前購入700多萬買下去了，當時大家都說我買在高點，但這幾年看下來，800~900，一直到現在斗南不知道幾個建案破千了。」

關鍵字：房價雲林虎尾買房

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