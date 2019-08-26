巢運30年...買屋痛苦度南北大不同　業者：當年高雄房價僅個位數

▲農16和凹子底現在是高雄房市的蛋黃區，地價動輒每坪200萬元，但在民國91年土地只要每坪15萬元就買得到。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／高雄報導

距今30年前全世界發生了許多大事，但跟你我更息息相關的，則是在30年前的今天、在台北發起的「無殼蝸牛運動」。但業者指出，30年前高雄房價才個位數，相較之下購屋壓力較輕，這樣的活動在房價低的高雄似乎較無感。

不過相較於台北的熱烈抗議，甚至夜宿忠孝東路，高雄對於「巢運」似乎不感興趣，資深代銷業者、三禾廣告總經理黃永清表示，30年前高雄的房價每坪才個位數，相較於台北房價當時已上漲到每坪超過20萬元，高雄民眾負擔的壓力並不會太大，因此還不至於想走上街頭抗議。

黃永清指出，這30年來萬物齊漲，1個紅豆麵包以前賣5~8元，現在至少23元起跳，漲了3~4倍，高雄房價也有成長，但幅度約2~3倍，比起台北或上海等地，房價的成長仍算健康。

比起房價，高雄地價上漲幅度較驚人，資深建商表示，以高雄市美術館周邊土地為例，20年前土地1坪約30萬元，現在地價則是上百萬元，條件好的每坪200萬都買不到，農16也是同樣狀況，據了解，2002年時，土地甚至每坪15萬元就買得到，現在同樣的土地條件，地價一樣飆破每坪200萬元。

京城建設發言人周敬恆則指出，高雄房市基期較低，房市體質也比較健康，這幾年房價上漲主要來自地價及營建成本增加，這30年來房價上漲的幅度也不算太大，但重點在於民眾的薪資水準比起30年前上漲更少，才會讓民眾購屋產生壓力。