台版「寄生上流」蔓延！低薪、高房價30年無解　他批：連租都弱勢

▲巢運今天舉行「無殼蝸牛運動」30周年記者會。（圖／記者黃靖惠攝）



記者黃靖惠／台北報導

房價飆漲，引發民怨，30年前5萬人夜宿忠孝東路街頭的「無殼蝸牛運動」活動後，政府提出「廣建國宅」與「擴大購屋貸款」兩帖藥方陸續失效，高房價問題持續惡化。30年後的今天，巢運成員之一的孫友聯表示，30年來台灣整體房價成長178％，與薪資成長不成正比。未來社會，恐怕真如韓國電影「寄生上流」一般。

房價所得比越來越高

30年前民眾有感高房價壓力，成家如登天，爆發無殼蝸牛走上街頭的抗議活動，而當時房價與薪資比為8.58，與世界銀行認定，發達國家正常房價收入比上限5.5，高出許多。

▼巢運今天舉行「無殼蝸牛運動」30周年記者會。（圖／記者黃靖惠攝）



為了回應無殼蝸牛抗議，政府端出「廣建國宅」與「擴大購屋貸款」兩帖藥方，前者在量能有限前提下宣告失敗，後者淪為鞏固住宅商品化的機制，反倒抗議者最在意的「房價炒作」議題，以及「稅制改革」核心訴求都未達到。

直到2014年新一波高房價，房價所得比達到14.94，再度引爆民怨，而巢運夜宿仁愛路要求解決住宅問題解須「健全購屋市場」、「發展租屋市場」、「興辦社宅住宅」三管齊下。

巢運指出，如今政府面對此訴求，肯定近年政府興辦社會住宅、包租代管之投入著力，但對購屋與租屋市場制度改革，像是交易資訊透明、稅制合理調整、大量空餘屋閒置、租屋黑市等仍須努力。

▼巢運今天舉行「無殼蝸牛運動」30周年記者會。（圖／記者黃靖惠攝）



低薪、高房價 台版「寄生上流」悄悄上映

巢運成員之一的台灣勞工陣線秘書長孫友聯表示，台灣過去30年將土地及房市當成商品化炒作，導致多數人買不起房子，而房價飆漲速度與薪資成長不成比例，過去20年來25～29歲青年薪資成長15％～20％，但房價整體成長178％，而北市更達到240％，換算下來，青年買房得45年不吃不喝才有辦法負擔。

他表示，希望政府能夠正視青年購屋、租屋權益，否則依照台灣房價所得比，以及房價飆漲速度來看，台灣版「寄生上流」正悄悄在上演中，尤其是租屋權力的部分。

▼30年前5萬人夜宿忠孝東路街頭「無殼蝸牛運動」抗議高房價。（圖／社會住宅推動聯盟提供）



青年安居提升為國安議題

巢運成員之一彭揚凱表示，指出長達30年無解的議題，希望政府能把「青年安居」提高成國安議題，否則住宅持續商品化，無法真正安居，青年不敢生育、成家，未來勞動力人口萎縮，將威脅國安，再與30年前高房價狀況對比「年輕人已經無退路可走」。

最後巢運表示，青年安居4大問題，包括青年貧窮、購屋無望、租屋困難、學生居住等問題，在逢總統立委選戰開打，之後首波行動將這些與「住」相關問題，分場次邀請各政黨進行公開論壇，向公眾說明解決政策及主張。

▼30年前5萬人夜宿忠孝東路街頭「無殼蝸牛運動」抗議高房價。（圖／社會住宅推動聯盟提供）

