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中美貿易戰拉長戰線　台商回流設廠避難　桃園躍升大熱門

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▲桃園工業年產值近3兆，鄭文燦市長表示，但也累積許多「環境負債」，市府積極改善各種環境污染。（圖／桃園市政府提供）

▲隨著台商返台設廠，桃園工廠家數及營收稱霸全台。（圖／桃園市政府提供）

記者張菱育／綜合報導

中美貿易戰演變成持久戰，加速催化台商回台投資或進行全球布局。其中，又以桃園工廠家數及營收稱霸全台，業者分析，除產業聚落發展完善外，桃園市土地價格，也比雙北市親民。對此，信義全球資產進軍桃園，設立服務據點，協助客戶代尋適合的標的與基地評估。

信義全球資產統計，今年1~7月工業地產上市櫃交易，全台交易件數共50件、384億元，其中桃園交易金額就佔全台3成，共119億元，遠超過新北市的66億元。顯示企業對桃園工業土地需求增加，而新北市不僅地價貴，不少工業區開始轉型為科技廠辦，而純製造業的廠商開始外移，選擇具有優勢的桃園設廠。

近年需求面積超過5000坪的上市櫃企業逐年增加，大型案件包含台達電2018年至今在台投資46億元設廠，以及廣達電在華亞科技投資42億元買廠房。除了台商回流廠商投資設廠外，壽險及REITs也積極佈局桃園不動產，除了先前國壽已在楊梅投資3萬坪的倉儲物流，今年南山人壽也在龍潭以7.4億元買下中豐路的物流中心。

信義全球資產工業地產部主管段禮帆表示，受台商回流，工業地產投資遽增，產業用地需求增加，而工業地產交易相對複雜，統整大型企業找廠所遇到的問題，除了產權複雜以及變更使用問題外，還會遇到銀行團的債權協商以及工業區公用事業申請，面對窗口較多，除了地政機關，還有中央法規以及各編定工業區的要求。

信義全球資產擁有專業的工業地產團隊，進軍工業地產熱區，為企業及投資者，找尋適合工業用地，並與政府單位合作，加速媒合機會。

關鍵字：中美貿易台商設廠工廠工業桃園信義全球資產

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