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影／汐止淹水受災戶當房仲　鎖定「在地客」賣萬年滯銷房

ETtoday房產雲

記者張菱育／台北報導

在信義房屋服務已近20年資歷的譚隆華，初入行時即遇到林肯大郡倒塌、象神颱風、納莉颱風等的天災，自己位於汐止的摩托車、辦公室、住家都被水淹沒，該區房價一落千丈，幾乎沒有人想買房，但是他憑著「初生之犢不畏虎」的態度，順利幫屋主賣房，也讓他覺得是在幫助真正需要幫助的人。

▲▼信義房屋東湖店長譚隆華人物專訪。（圖／記者宋良義攝）

▲信義房屋東湖店店長譚隆華。（圖／記者宋良義攝）

譚隆華目前在信義房屋東湖店擔任店長，僅有剛入行的前2年當過業務，之後的17年至今，分別在汐止、南港、內湖等區域擔任店長。他畢業於中華技術學院企業管理系，而自己是台東長大的，畢業後就想要到北部闖蕩！

憶起剛入行的時候，畢竟自己不是房地產相關科系畢業，連門牌都不會看，可說是什麼都不懂，因此也常常受到客戶、大樓管理員或同事們的「指教」，加上剛入行沒多久，就遇到林肯大郡倒塌、象神颱風、納莉颱風等的天災，讓他當時在汐止的辦公室、住家、甚至是自己的摩托車，都慘遭被水淹沒的命運，但是他靠著「初生之犢不畏虎」的態度，持續待在汐止這個「房價直直落」的區域買賣房子。

▲▼信義房屋東湖店長譚隆華人物專訪。（圖／記者宋良義攝）

▲譚隆華剛入行時，就遇到不少天災，讓房子更難銷售。（圖／記者宋良義攝）

他認為，應該找出屋主要賣房的原因，當時汐止因為常常淹水，房價跌到谷底，大多銀行不願意貸款給屋主，導致屋主資金困難要賣房，譚隆華希望能夠幫屋主解決難關，因此努力的幫屋主賣房子，早中晚都去路上派報，把買方焦點放在「在地客」，畢竟客戶若為在地關係，較願意在該地買房。

記得當時有一對年輕夫妻，因為預算考量而想選擇汐止房子，譚隆華把他們當貴賓般的接待，有次帶看時因為下雨，他就去商店買了傘和雨衣給那對夫妻，讓對方覺得很貼心，之後終於買下他們人生中第一間房子，後來陸續也介紹親朋好友給他服務。

另外還有一次，有位屋主要賣位於汐止較偏遠的房子，賣了3、4年都還賣不掉，當時該屋主因為還有債務壓力，因此急需要資金，譚隆華認真的幫該屋主銷售、派報，最後就在委託後的第3個月成功賣掉，讓同事們都覺得不可思議！這也讓他覺得是幫真正需要賣房子的屋主，解決了人生中的困難，也帶給他工作上的成就感。

▲▼信義房屋東湖店長譚隆華人物專訪。（圖／記者宋良義攝）

▲譚隆華認為，木球比賽就是要培養團隊默契。（圖／記者宋良義攝）

身為台東之子的譚隆華，學生時期曾代表學校參加木球比賽，並且拿下該年度大專盃冠軍，他認為「木球比賽就是要培養團隊默契，每一位隊友都是關鍵，只要有一位落後，其他隊友就要幫忙補上，這也跟信義房屋『打團隊戰、與他店合作』的精神不謀而合，也要多站在客戶的立場多著想。」

除此之外，在一次的因緣際會下認識了「Is this髮廊店」的林店長，並與「天使之家」攜手合作，到社區中幫老人義剪，他帶著全店同仁一同參與，幫長輩們按摩，也讓長輩們能夠享受剪髮的樂趣！

▲▼信義房屋東湖店店長譚隆華，帶著店內同仁幫老人按摩。（圖／信義房屋提供）

▲譚隆華帶著店內同仁幫老人按摩。（圖／信義房屋提供）

▲▼信義房屋東湖店店長譚隆華，和「Is this髮廊店」的林店長一同到社區幫老人義剪。（圖／信義房屋提供）

▲譚隆華和髮廊店長一同到社區幫老人義剪。（圖／信義房屋提供）

▲▼信義房屋東湖店店長譚隆華，平時也會帶著同仁去幫忙捐血。（圖／信義房屋提供）

▲譚隆華平時也會帶著同仁去幫忙捐血。（圖／信義房屋提供）

關鍵字：東湖房仲義剪木球淹水信義房屋

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