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夜宿忠孝東路、帝寶之後？天龍國房價5年微跌4％

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巢運夜宿仁愛路帝寶行動。（圖／記者周宸亘攝）

▲巢運夜宿仁愛路帝寶行動。（圖／資料照片）。

記者張菱育／台北報導

台灣高房價、房市投資炒作，讓民眾提起幾次大型的抗議活動，包括30年前無殼蝸牛運動，萬人夜宿忠孝東路街頭、5年前夜宿「帝寶」等，但是5年來，房價並沒有下跌、台北市民眾要不吃不喝14年，才買得起房，讓無殼蝸牛的年輕人高嘆「買房？想都不敢想！」

根據內政部2013年第4季房價負擔能力指標統計，全國平均房價所得比為8.37倍；台北市達15.01倍，新北市則為12.67倍。而2018年第4季全國房價所得比為8.57倍，也就是要近9年不吃不喝，才能買得起房子；進一步觀察房價最高的雙北市，台北市為13.86倍，而新北市房價所得比則為11.85倍。

雖然台北市從5年前大約15年需不吃不喝，才能買房，降至現在的約14年；而新北市則從近13年，降至約12年，這5年來雙北市的購屋壓力都有下降，但是對一般家庭來說，雙北市購屋壓力仍然不小。

而回朔5年前，依據內政部住宅價格指數，以2016年為基期100，2013年第4季全國住宅價格指數為90.77，台北為104.06、新北為98.42；而2018年第4季全國住宅價格指數為100.8，台北為100.07、新北102.38。指數僅台北市微幅減少，其他縣市都呈現上揚。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，經過市場盤整，台北市房價指數也比5年前下降，不過台北房價和生活消費仍高，台北上班族以時間換取空間，往外圍購屋，因此帶動新北和桃園的房市熱度，房價指數都明顯增加。

觀察對2018年Q3的表現，台北、新北、桃園仍有小修正，中南部的房價近5年則是穩定走升。張旭嵐指出，中南部區域建設發展速度雖然不如台北，但是逐年成熟，整體長期而言仍對地價、房價都有明顯帶動，不過這個漲幅程度，也將會隨著該縣市購屋者的房價承受力、和居住效益而趨緩，而北台灣受國內外政經議題影響較多，整體經濟恢復力道也較強勁，長線價格仍走回穩增溫格局。
▲▼住宅價格指數。（圖／內政部不動產資訊平台）

關鍵字：無殼蝸牛巢運抗議高房價帝寶台灣房屋

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