他無殼蝸牛30年「大家卻只關心香港？」　網點破關鍵：沒有國哪有家

▲原PO認為，現今要買房的壓力比30年前更大。（示意圖／記者陳建宇攝）



記者黃可昀／綜合報導

一名網友在PTT有感而發地說，30年前的今天，有大批年輕人聚集在忠孝東路抗議「房價高漲」，但30年過去了，房價仍然不斷上升，卻越來越少人為了房價議題發聲，令他很疑問，不少人只關心香港、兩岸話題，「為什麼（台灣）真正重要的議題卻沒人關心？」

原PO指出，這30年來雖然基本工資有提高，但大部份上班族領的薪水差異不大，房價卻是好幾倍在漲，因此，這世代的年輕人買房的壓力應該更重，但大家似乎都漸漸妥協了。

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▲網友疑問，為何大家只關心香港不管房價。（圖／翻攝自PTT）



許多網友認為，不是年輕人不關心房價，而是當今有更迫切的議題需要關注，「外憂大於內患的情形下，當然會有所選擇」、「統獨問題，蓋過所有民生問題，你要習慣」、「沒有國怎麼會有家？」

此外，也有人認為不是買不起房子，而是買不起自己「想要的」房子，「自己的問題 ，你可以買便宜的」「沒有買不起的房，只有地點喜不喜歡，沒那個屁股就不要吃那個瀉藥」「你買不起換100個政黨你也買不起」「難道22k的買不起101旁邊的房子要怪政府？」

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還有一名在高鐵上班，月薪4萬出頭的網友回文說，他前年在新竹縣二重埔買了一間22年的2房公寓，房價加上房仲與代書費用共245萬元，當時自備150萬，向銀行貸款了100萬。雖然一開始房子的內部裝潢真的很慘，但靠著自己力量「一步一步慢慢的自己油漆，換掉不要的傢俱、廚具，自己組裝淨水器，換抽油煙機、改強排的熱水器，慢慢修、慢慢改，最後把整個屋子給用好。」

如今他住在自己一手打造的小窩也住得很開心，「人的基本需求真的只要幾間超市、小吃攤販、五金百貨、市場就行了」，有些買不起房的人其實只是自己要求太高，「想要高品質生活，本來就要花錢，自然存不了錢。買便宜的房子，我怕也是面子放不下而已。」