超友誼的代價？阿翔資產恐縮水　鄰居套房轉手賠逾百萬

▲北市松山區八德路三段「阿曼生活」。（圖／記者黃靖惠攝）



記者黃靖惠／綜合報導

阿翔與謝忻爆不倫戀，令其事業陷入危機，雖昨（25日）阿翔妻網曬合體照，宣告解除婚變危機，不過另一隱憂是其名下「阿曼生活」小豪宅身價逐漸走弱，根據實價登錄揭露，最近1年該社區共6筆交易紀錄，其中頂樓戶當初每坪單價133萬元，後來轉手賠130萬元，且每坪均價下跌120萬元。

「阿曼生活」基地位於八德路三段，屋齡13年，樓高11樓，，總戶數248戶，是住宅、套房及商辦混合大樓產品，有敦化國小、中崙國中等優質學區。

實價登錄揭露，「阿曼生活」去年6月11樓頂樓戶、面積9.97坪，原屋主持有5年，總價1200萬元轉手，賠掉130萬元，每坪均價也從133.4萬元，降至120.3萬元。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰表示，「阿曼生活」當初規劃為小豪宅，屋齡13年，挑高4米5，擁敦化、中崙學區優勢，且周邊生活機能完善。

▼北市松山區八德路三段「阿曼生活」。（圖／記者黃靖惠攝）



陳炳辰分析，「阿曼生活」2013年頂樓戶交易曾是松山區成交最高單價小宅，每坪均價達133.4萬元，而去年頂樓戶轉手卻出現130萬元的賠售價，推測與當地住宅屋齡高，且1樓店面設立凌亂有關，導致住宅身價走弱。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，「阿曼生活」社區室內4米5的挑高設計，讓屋主能靈活運用空間，且又坐落在八德路三段熱鬧商圈旁，生活機能方便，吸引想居住市中心、享有便利交通的民眾目光，且總價相較大坪數來得低、入手門檻也低許多，仍然是目前市場上熱門物件。