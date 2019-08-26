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透天室內濕度80%！「牆面大片剝落」地板積水…網破解：開窗通風會更慘

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▲▼透天一樓容易地面潮濕。（圖／翻攝自mobile01）

▲原PO家中角落都會有輕微積水。（圖／翻攝自mobile01）

記者黃可昀／綜合報導

許多住在透天厝的住戶都有「地板潮濕」的困擾，一名網友就在論壇《mobile01》PO出照片，家裡地板不只明顯有水氣，連牆壁都已經太潮濕而大面積剝落，白漆東掉一塊西掉一塊，顯得相當殘破不堪，角落還會有點積水現象，讓他很擔心是否有水管破裂或漏水。

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▲▼透天建物店面法拍，台北市信義區松山路121號，店景、街景。（圖／記者徐斌慎攝）

▲透天容易有地板潮濕的問題。（示意圖／記者徐斌慎攝）

原PO表示，實際測量發現家中濕度大概80%，他目前採取的補救措施是保持通風，和使用除濕機去除水氣。裝修師傅則建議先鋪防水的石塑地板，再蓋一層防水墊，就能改善地板積水的狀況。

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網友見到原PO家中的潮濕景象，紛紛驚訝地說，「濕度80真的高得有點可怕」「一定是有漏水…」還有一位同樣住透天的網友指出，「在某些地區透天一樓會這樣是很正常的，我小時候住的透天地板是直接有水不是水氣而已，目前住的透天在2月至4月，濕度大約都80至90，也是地板會濕濕的，濕度計還曾經出現過破表的。」

另一名網友也透露，他家是棟坐北朝南的透天，吹南風時「整面牆壁會冒汗，尤其樓梯間跟大理石地板區最嚴重，地板還會一攤一攤的水…開窗保持通風沒用，因為吹進來的溼度就那麼高」，把窗戶全開讓空氣流通反而會造成反效果，「像最近這種濕度爆表天氣，我都是關門關窗，然後除濕機一直開。」

關鍵字：透天潮濕濕氣除濕

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