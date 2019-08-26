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50萬西服布料免費送！萬華40年西服職人退休...佛心舉動網讚爆　

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▲▼萬華25年「英男服飾坊」將熄燈號，老闆免費出清店內市值50萬元西服及布匹。（圖／記者黃靖惠攝）

▲萬華25年「英男服飾坊」將熄燈號，老闆免費出清店內市值50萬元西服及布匹。（圖／記者黃靖惠攝）

記者黃靖惠／綜合報導

北市南萬華西園國小正對面、一間位於民和街的25年老店「英男服飾坊」，因老闆年紀大準備退休，準備歇業，而店內市值超過50萬元西裝、西褲、外套、布料也跟著大出清，免費贈送給有需要的人，吸引外縣市民眾湧入店內，開心挑選出清的西服及布匹。

記者走訪現場查看「英男服飾坊」，位於民和街上的一樓店面，到下午時段擠滿人，當中不乏新北市民眾看到網路資訊而來，原先貨架上擺放一匹匹整齊的布料，經過一個下午時間，已經出清七八成，也讓原定2天下午的贈與活動，提前喊卡。

▲▼萬華25年「英男服飾坊」將熄燈號，老闆免費出清店內市值50萬元西服及布匹。（圖／記者黃靖惠攝）

▲萬華25年「英男服飾坊」將熄燈號，老闆免費出清店內市值50萬元西服及布匹。（圖／記者黃靖惠攝）

「英男服飾坊」的老闆是許英男與妻子一路打拼的成績，今年76歲的他，從事手工製西服超過40年時間，不只自己製作西服，女兒也在西門町商圈有自己的店，而他早年曾在中華商場、西門町商圈開店，直到最近20年回到南萬華的店面做生意。

他笑談，自己從10多歲開始學習製作西服，一眨眼就做了40多年，而製作西服每個小細節都很講究，從前學徒要能苦熬到出師，得先在師傅旁邊磨練3年6個月，無論是裁身材、辨別布質料以及製作過程都十分講究，但這麼辛苦工作很多年輕人已經不願意做了。

他表示，自己40年來如一日，經營西服店，當學徒開始拿著布尺裁量客人身材，經手過無數客人，幫忙製作西裝褲、西裝外套以及整套西服，隨著年歲逐漸增長，現代人也很少專程去西服店訂作西裝，也讓生意越來越難做，又無第二代接手，雖然內心不捨，還是決定要收起老店。

▲▼萬華25年「英男服飾坊」將熄燈號，老闆免費出清店內市值50萬元西服及布匹。（圖／記者黃靖惠攝）

▲萬華25年「英男服飾坊」將熄燈號。（圖／記者黃靖惠攝）

許英男說，關掉老店內心雖不捨，但還是得做下去，而原先店內櫃上擺放著整齊布料、西裝也將出清，一開始預計全數贈與慈濟救濟，但後來決定免費發送給附近居民，或是需要的民眾。

當地居民得知老西服店關門，又免費出清店內衣飾紛紛表達感謝，不少人表示，「從小看到大的西裝行」、「謝謝老闆～您的布料每款都很優～實在很感謝您～」、「老闆人真好～到最後還回饋鄉民」。

東森房屋萬華店表示，民和街屬於西園國小生活圈範圍內，周邊為寧靜住宅區，區內多是老舊公寓店面，以修車廠、洗衣店、印刷店、夾娃娃機、早餐店等產業為主，而持有者多以自用居多，較少有物件釋出或者是轉售，而西園國小生活圈最精華區段，是正對面整排店面，以安親班、課輔班、或者補習班為主，單坪租金行情1200～1500元，以一間30坪店面4.5萬元左右。

▼萬華25年「英男服飾坊」將熄燈號，老闆免費出清店內市值50萬元西服及布匹。（圖／記者黃靖惠攝）

▲▼萬華25年「英男服飾坊」將熄燈號，老闆免費出清店內市值50萬元西服及布匹。（圖／記者黃靖惠攝）

關鍵字：西園國小布匹英男西服店出清免費送東森房屋

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