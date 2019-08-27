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北市地主賣透天厝遭信託詐騙！　「0元丟屋瞬間負債2億」：我腦袋浸水嗎

ETtoday房產雲

圖、文／鏡週刊

一位聲稱受到「信託詐欺」的老翁高為邦向本刊投訴，十年前出售台北市中正區汀州路附近一棟透天厝給買家羅金聲，而羅男結合佯裝是銀行投資的「合眾公司」，設下陷阱，騙走他的印章，偷蓋了一份高為邦等人不知道的契約，使賣家等人成為羅男向「合眾公司」借款3400萬購屋的連帶保證人，高超的詐術閃過背信罪的構成要件，檢察官也沒輒，全案不起訴，高為邦大呼「沒有天理」！

▲▼賣房反背二億債。（圖／鏡週刊提供）

▲高為邦指控，這棟價值2550萬元的透天厝（紅框處）因被偷蓋章，成為他人囊中物。（圖／鏡週刊提供，下同）

高為邦告訴本刊，買主羅金聲說要找銀行信託，確保雙方交易安全，但到了簽約現場，發現該處並不是銀行，而是一家建設公司，該公司經理趙毅文聲稱，他們是「合庫銀行」的子公司，也可以辦理信託，但簽約過程，對方假意幫他蓋騎縫章，取走高為邦的印章，偷偷蓋了一份「土地、建物改良物抵押權設定契約書」。

根據該合約，羅金聲向顏志宇經營的「合眾資產管理公司」借款4500萬，用還沒買到手的房子做抵押，他們幾位賣家是連帶保證人，且年利率20％，借款半年，之後若不償還本息，罰款73%。

▲▼賣房反背二億債。（圖／鏡週刊提供）

▲「土地、建物改良物抵押權設定契約書」被偷蓋章，讓高為邦成為連帶債務人。

高為邦氣憤的說：「不動產交易買方與賣方的利益是衝突的，他羅金聲跟「合眾」借款買我的房子，我還要當他連帶保證人，我腦袋浸水嗎？如果不是偷蓋章，如果我有看到「債務4500萬、罰款及義務人兼連帶債務人高為邦」字樣，打死我也不會給他蓋下去」。

此外，高為邦強調，哪有人用年利率20％在買房子，而且三千多萬只借半年？半年後就開始73%的「罰款」，這明顯不合常理，但檢察官採信對方的證詞，不予起訴，讓他徒呼負負。

▲▼賣房反背二億債。（圖／鏡週刊提供）

▲「合眾建築經理公司」同址還有一家「借錢」給房屋買家羅金聲的合眾資產管理公司。

後來，雙方打官司，取得「信託銀行專戶支出明細」，才發現羅金聲從帳戶中取得209萬元，對此，高為邦說，這筆錢就是羅金聲充當詐欺集團人頭的酬謝金，他根本是顏志宇的一顆棋子；儘管高為邦指證歷歷，但檢察官還是作出不起訴處分。

本月12日下午，記者前往台北市「合眾資產管理公司」，欲採訪被投訴「信託詐欺」的該公司負責人顏志宇，記者表明雖然檢察官未起訴顏志宇，但全案疑竇重重，有諸多荒謬情節，希望他能出面，針對投訴人高為邦的指控提出說明，卻遭到該公司鍾姓副理擋駕，他表示顏總在開會，留下名片即可，他自然會與記者聯絡，但直到截稿為止，顏志宇並未出面說明。

更多鏡週刊報導
 【賣房反背二億債2】印章一離開視線　賣家瞬間負債2億
 【賣房反背二億債3】合眾公司巧妙設局　0元購北市透天厝還年賺3000萬

關鍵字：鏡週刊

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