剛搬來一個半月！被樓下「投訴3次 ↑」　爸爸壓力大：保全動不動打來關切…

▲鄰居認為原PO孩子太吵，隔沒幾天就會去投訴。非當事者。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者黃可昀／綜合報導

一名住在社區大樓9樓的爸爸透露，他最近被樓下的單身女鄰居投訴太吵，即使他已經很注意2歲兒子是否會動作太大發出聲響，但依舊在短短1個半月就被投訴了3次以上，導致他和太太這段時間開始有心理壓力，「很多可能從其他住戶傳出來的聲響，也通通怪在我們頭上，保全也動不動就打上來關切」，所以發文問網友該如何和鄰居溝通，雙方才能和平共處？

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原PO在論壇《mobile01》表示，這年紀的小孩通常比較好動，常會在家中跑來跑去，但自從有被樓下投訴的經驗後，他和太太都會立刻上前制止，或乾脆把小孩帶出門，「對方曾要求早上11:00以前她都要休息，請我們不要發出聲音」，但原PO當下就拒絕這項要求，因為他認為，他辛苦存錢買下這間房子，「還得由別的住戶來規範我要怎樣使用這間房子？怎麼想都沒有邏輯。」

▲網友認為，住大樓很容易遇到這種問題。（圖／記者李忠憲攝）



在對方不停地連續投訴下，原PO請主委約鄰居出來，雙方一起坐下來談談，他認為他們並不會故意大力關門、摔東西等等，孩子跑跳發出的聲響為「非蓄意」，爸媽也都會在第一時間制止，而且目前家裡家具全面加裝靜音貼，客廳也鋪上地毯，遊戲間還加高了地板，努力把發出噪音的機率降到最低。

對於原PO的經歷，不少人無奈地說，「不論誰對誰錯，大樓式住宅就是這樣，難處理」「千金買房，萬金買鄰，租屋的話就換一間，買屋的話就....看誰先受不了」「誰對誰錯，只靠一方說詞很難斷定，但小朋友在跑跳、丟玩具，你在旁邊聽是還好，可是樓下是很大聲。」

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還有之前被樓上吵到受不了的苦主說，「我家就是被樓上小孩吵到快崩潰的人，一直到他們的小孩長大了一點才脫離苦海」「既然要住那種房子基本上就大家互相一下，你說你有固定的休息時間，那如果你休息時間別人在吵，我相信你應該也會很肚爛吧，不然講真的就去住透天就好了。」

一名網友也提出中肯建議，「挑個安靜的日子跟時間，請您的家人跟公正的人、他們的家人，一同到他家中，再請您家的小孩在樓上跑跳，再來討論大家的感受是否是可容忍的範圍。」