月扛5萬房貸！姐妹年噴60萬孝親費「替媽贖身」...網愣：妳爸小公主？

▲孩子給爸爸60萬孝親費，老婆也要另給2萬！（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

網搜小組／劉維榛報導

父母辛苦把孩子拉拔長大，兒女成人後，給予孝親費回報是天經地義，不過一名女網友苦訴，媽媽開麵店日夜操勞，最後病倒住院，打算把麵店關掉，怎料，只會出一張嘴的爸爸卻堅持繼續營業，全家人為此鬧革命。最後，原PO與姐姐協議一年拿出60孝親費，媽媽則每月掏2萬給丈夫，等於爸爸不工作，每月進帳7萬元，讓眾多網友狂搖頭。

一名女網友在PTT宣洩滿腔怨氣，他目前年薪高達90萬，雖然與父母、姐姐一同住在家裡，每月本身還須繳5萬房貸，怎料，近日又多出一筆高額孝親費，讓她皺眉感嘆「其實都是為了媽媽」。

原PO侃侃而談，爸爸以前經營當鋪，家中經濟狀況稱得上小康，無奈3年前撐起生活支柱的爸爸被倒債千萬元，一夕間家道中落，當鋪生意收攤後，一家四口日子還是要過，爸媽便決議要開一間麵店，盼望能東山再起。殊不知才開賣1個月，爸爸開始擺爛不做事，「剩媽媽一個人忙進忙出」，改不掉以前當老闆的高姿態，甚至拿營業金額來檢討媽媽，永遠不檢討自已，一直說媽不會服務客人等。

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轉眼間，麵店經營已經3年，近日媽媽體力不支病倒，在醫院住了一個月，讓原PO跟姐姐萬分不捨，萌起關掉麵店的想法，然而爸爸卻堅持營業，「麵店沒有很忙又有錢賺！」為此一事，姐妹倆決定硬起來，「每天下班就是革命4個小時，累到今天協議我跟我姐一年各上繳30萬給他，媽出去外面賺錢，一個月繳2萬。」

聽聞孩子願意奉上60萬現鈔，老婆每月則另付2萬元，等於爸爸一個月可爽領7萬，他的態度才終於軟化，「就隨便我們了（不開麵店意思），同時也表明不工作！」原PO哀怨表示，姐姐年薪約80萬，經濟壓力勉強可熬過去，但她自己還有5萬房貸，2樣大筆開銷（房貸60萬+孝親費30萬）扣完後，根本就是0存款，只能拿出老本過活。

▲原PO表示，60萬孝親費是替媽媽贖身！（圖／翻攝PTT）

大批網友看完文章後，紛紛傻眼回應「為什麼錢不是繳給你媽，每個月光五萬房貸你自己就很緊繃了 還答應一年給30萬？」、「生意很好就請人啊，你媽這個年紀出去工作繳兩萬給你爸，根本沒剩多少吧，你爸小公主喔？啥也不做月領七萬」、「恁爸就是吃定你們兩姐妹，難道你要被奴役一輩子嗎？」、「超誇張，給了30萬之後不會再要更多嗎？」、「一個月1萬就差不了，還是你真的很孝順阿」。

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