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他神分析「台灣人懶得通勤」害市區房價高！　點醒網友：真的…搞不懂耶

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▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／記者季相儒攝）

▲網友發現，台灣人和其他國家比起來，好像很討厭通勤。（圖／記者季相儒攝）

記者黃可昀／綜合報導

有一名網友發現，房價問題可能跟「台灣人懶得通勤」這項特性有關，他在PTT分析說，很多人在抱怨台北精華區的房價太貴，但基隆、楊梅等地區明明租金只要1萬，大家卻寧願選擇一個月2、3萬的台北老公寓，也不想要花幾十元坐火車通勤。

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原PO表示，而且這種現象不只出現在台北，「台中啊高雄啊，也是一堆要擠在市區騎摩托車der，死都不搬去郊區享受便宜的房價。」反觀日本，很多人選擇住在千葉、崎玉、神奈川，每天花1、2個小時到東京上班，對這種通勤方式已經很習慣，就連大陸人通勤2個小時也是常態，讓他很納悶，「為啥只有台灣人最不能忍逆？」

PO文一出似乎點醒許多網友，紛紛留言，「真的！為何不買八里、北海岸通勤就好，搞不懂耶」「台灣人通勤超過半小時就覺得長」，還有人表示，自己身邊的日本人真的很能忍受通勤，「同學在湖口的日商上班，有日本人每天從台中通勤。」

▲▼台灣人懶得通勤。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO指出，日本和大陸人普遍很習慣通勤生活。（圖／翻攝自PTT）

但也有不少人認為，現在郊區的房價也很高，如果還要花時間通勤，不如就住在市中心，「新北外面還是貴r」「薪水不夠高，這樣通勤成本加時間成本根本不划算！」「10年前也許成立，現在房價連遠一點都負擔重。」

此外，也有網友覺得火車通勤真的很不舒服，原PO則回應，「還是台灣人忍耐度不夠阿，我沒說錯，你如果在上下班時間去體驗東京的電車，那才是真正的沙丁魚，台灣比起來太舒服惹。」

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關鍵字：房價通勤火車PTT

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